En Aconcagua Radio analizaron el programa que busca conectar la educación con la actividad minera

El programa “Minería en primera persona” comenzó a dar sus primeros pasos en Mendoza con un objetivo claro: fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y las empresas que forman parte, directa o indirectamente, de la actividad minera. Así lo explicó Javier Frías , integrante de la Dirección de Minería , en una entrevista con Aconcagua Radio , donde detalló el enfoque y las distintas etapas de implementación del proyecto.

“Es un programa que tiene como objetivo de fondo generar un puente de vinculación entre el sistema educativo de la provincia y las distintas empresas que forman parte de la actividad minera”, señaló Frías. El resultado final que persigue la iniciativa es la conformación de “un clúster de empresas y de proyectos mineros que realizan, o pueden realizar, actividades de vinculación educativa”.

Entre esas actividades, Frías enumeró la posibilidad de visitas guiadas a proyectos y empresas , la realización de charlas educativas en colegios y universidades , y la apertura a prácticas profesionalizantes intensivas en los lugares de trabajo . “Todo eso forma parte de lo que nosotros llamamos vinculación educativa”, explicó.

Actualmente, el programa se encuentra en su primera etapa , centrada en un relevamiento inicial. “Estamos consultando a las empresas cómo están actualmente en cuanto a estas iniciativas: si realizan visitas guiadas, si dan charlas en las escuelas, si reciben pasantías o prácticas profesionalizantes”, detalló.

Según Frías, la respuesta del sector empresarial ha sido positiva. “Nos hemos encontrado con muy buena predisposición. En general, empresas del sector ya realizan visitas guiadas”, afirmó, aunque advirtió que existe una dispersión de información que dificulta el acceso desde el ámbito educativo. “Lo que encontrábamos es que había información dispersa en cuanto a estos temas y valía la pena sistematizarla y reunirla”, sostuvo.

En ese sentido, el clúster apunta a trabajar en dos direcciones. Por un lado, relevar y ordenar la información de aquellas empresas que ya desarrollan actividades educativas, para ponerla a disposición de docentes y autoridades. “Queremos sistematizarla en una página para que las autoridades educativas y los docentes puedan acceder y conocer cuáles son los proyectos y qué temáticas pueden abordar”, explicó Frías.

Por otro lado, el programa busca acompañar a aquellas empresas que aún no abren sus puertas, pero muestran interés en hacerlo. “La idea es trabajar en conjunto con el sector empresario y con la Dirección General de Escuelas para motivarlas y ayudarlas, y armar un cronograma de trabajo claro para que puedan ir progresivamente abriendo sus puertas”, indicó.

Desmitificar la minería

Uno de los ejes centrales del programa es desmitificar la actividad minera en la provincia. “Tenemos ganas de que se conozca cómo se trabaja en la minería en Mendoza. Generalmente, cuando hablamos de minería, muchas veces se asocia solo a proyectos de primera categoría, pero en Mendoza hace años que se realiza minería”, remarcó Frías. Y agregó: “Queremos que la ciudadanía y los estudiantes conozcan cómo se trabaja, cuáles son las experticias profesionales que se requieren y qué tipo de procesos productivos están implicados”.

Desde su experiencia personal, Frías destacó el impacto que tuvo el contacto directo con el sector. “Yo soy sociólogo de formación y a mí me ha cambiado mucho la perspectiva cuando he tenido la posibilidad de ir a campo, de visitar los proyectos, porque ahí uno comprende la escala y la cantidad de actividades y procesos que están implicados”, contó.

El programa está pensado principalmente para estudiantes de niveles técnicos y superiores, aunque no descarta ampliar el alcance. “Por el carácter técnico que muchas veces tienen las operatorias, generalmente se realizan visitas guiadas con estudiantes de formación más superior”, explicó. Sin embargo, aclaró que existe “la ambición de ampliar el conjunto de actores” y pensar también en “visitas o charlas pedagógicas para niveles primarios”.

Cómo se articula el programa

En cuanto al cronograma, Frías detalló que el programa contempla cinco etapas. Tras el relevamiento inicial, se avanzará en el trabajo conjunto entre empresas y la Dirección General de Escuelas, la sistematización de la información, la conformación del clúster y la publicación de los datos en la web de la Dirección de Minería. “La quinta etapa esperamos que sea a partir del segundo semestre del año escolar, con las empresas ya operativas, recibiendo visitas educativas o yendo a colegios a dar charlas técnicas”, precisó.

“Ambiciosamente nos hemos puesto el segundo semestre como objetivo”, reconoció Frías, aunque aclaró que el avance dependerá del interés y la participación de las empresas. “Hay empresas bien interesadas en sumarse al clúster”, concluyó.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.