Preocupación por los datos de la industria manufacturera: registró una caída del 3,9% en diciembre

La industria manufacturera argentina reflejó cifras preocupantes, al registrar su sexta caída i nteranual consecutiva en el mes de diciembre, con una baja del 3,9% , según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Este dato se da a conocer en medio de las quejas de la Unión Industrial Argentina sobre la situación actual del sector.

No obstante, a nivel anual se produjo una mejora del 1,6% - por la muy baja base de comparación del 2025. Sin embargo, la industria se convirtió en el sector más afectado por el modelo económico, según información de la Agencia Noticas Argentinas.

De acuerdo con los datos oficiales, el uso de la capacidad instalada no repunta, ronda el 50% , con actividades que están incluso por debajo del 30%.

Las caídas sectoriales más profundas fueron las de la industria automotriz (-19,4%), la de textil e indumentaria (-18,7%) y la de productos de metal, maquinaria y equipo (-12%).

Desde que Javier Milei es presidente, la industria acumuló un retroceso del 6,2%.

Con relación a noviembre de 2023 se destacan las pérdidas del sector textil (-31,5%), de productos de caucho y plástico (-28,4%) y del sector automotriz (-23,3%).

Por otro lado, solo muestran variaciones positivas la producción de refinación de petróleo (+8,4%) y de alimentos (+4,3%), aunque en este último caso se verifica una retracción de más del 5% respecto del pico de la era Milei, alcanzado en noviembre de 2024.