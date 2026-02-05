5 de febrero de 2026 - 17:18

Riesgo país crece sobre los 500 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 8% en Wall Street

En un jueves negativo para el mercado local, los ADRs registraron bajas en Nueva York, mientras que el riesgo país anotó su mayor suba en casi tres meses. Analistas explican la combinación que provocó la caída.

Los bonos argentinos cerraron en baja y el riesgo país volvió a subir, según JP Morgan.

Los bonos argentinos cerraron en baja y el riesgo país volvió a subir, según JP Morgan.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La jornada financiera de este jueves dejó un saldo claramente negativo para los activos argentinos, con fuertes caídas en las acciones que cotizan en Nueva York y un nuevo salto del riesgo país, que volvió a alejarse de los niveles más bajos que había tocado en las últimas semanas.

Leé además

El Riesgo País baja a 486 puntos en plena renovación de deuda por $9,4 billones

El Riesgo País baja a 486 puntos en plena renovación de deuda por $9,4 billones

Por Redacción Economía
El riesgo país rompió la barrera de los 500 puntos: es el más bajo en 8 años.

El riesgo país perforó los 500: se ubicó en 496 puntos y marcó el nivel más bajo en 8 años

Por Redacción Economía

Los ADRs de empresas argentinas en Wall Street registraron bajas de hasta el 8%. Bioceres encabezó las pérdidas, seguida por Grupo Supervielle, que cayó 7,4%, y BBVA, con un retroceso del 7,1%. En el mercado local, el índice S&P Merval también cerró en rojo, con una baja del 2,9% medida en pesos.

El malhumor del mercado también golpeó a la deuda soberana. Los bonos en dólares extendieron su racha negativa: los Globales cayeron hasta un 0,8% (con el GD46 a la cabeza) y los Bonares cedieron hasta un 1,4%, arrastrados por el AL41.

Impacto de lleno en el Riesgo País

Esta dinámica impactó directamente en el riesgo país medido por J.P. Morgan, que anotó su mayor suba en casi tres meses y se dirigió hacia los 520 puntos básicos, impidiendo perforar nuevamente el piso de los 500 puntos que había logrado la semana pasada.

El efecto Indec tras la renuncia de Lavagna

Los analistas mencionan una combinación de frentes para explicar la baja: lo que se ahora se empieza a mencionar como el “factor Lavagna”, que generó incertidumbre entre los inversores.

La salida del funcionario se precipitó tras la decisión del Gobierno de no actualizar la base de medición de la inflación (manteniendo la de 2004 en lugar de la de 2017/2018), postergación que fue ratificada por el ministro Luis Caputo hasta que finalice el proceso de desinflación.

Todo esto ocurre mientras una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en el país realizando una revisión de metas. En este caso, el desplome de los activos argentinos pareciera estar ligado a un efecto contagio de un clima inestable en los mercados principales.

En Wall Street los tres paneles líderes de Nueva York (Dow Jones, Nasdaq y S&P500) registraban esta tarde caídas de casi 1%, arrastrados por las acciones tecnológicas y datos de empleo peores de lo esperado en los Estados Unidos.

Otros factores que influyen

Pese a que los balances de las compañías tecnológicas alcanzan o superan las expectativas de muchos analistas, también se tuvo en cuenta que muchas empresas del sector presentaron previsiones que generan dudas entre los inversores, como una posible escasez de chips para el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

Por su parte, el Bitcoin retrocedía por debajo de los 70.000 dólares por primera vez desde noviembre de 2024. En ese contexto, las acciones de empresas argentinas que están listadas en los Estados Unidos registraban fuertes retrocesos de hasta 7%, como en el caso del banco Supervielle.

Otras entidades operaban con números en rojo como BBVA, Galicia y Macro. El dólar, por su parte, experimentaba otra jornada de estabilidad en el mercado doméstico. El tipo de cambio mayorista registraba una caída de 0,1% y cotizaba en la zona de los $1.446.

El dólar para el ahorrista tenía en el Banco Nación un precio de $1.465, mismo precio desde que comenzó la semana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una misión del FMI arribó a la Argentina 

La misión del FMI llegó al país para revisar el programa en medio de la tensión por el Indec

Por Redacción Economía
El Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de Mendoza acordaron asignar $12 mil millones a créditos para el sector productivo

Mendoza y el CFI acordaron asignar $12 mil millones a créditos para el sector productivo

Por Sandra Conte
Dólar viernes 6 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 6 de febrero

Por Redacción Economía
La asociación civil Lógica propone una rebelión del ticket para mostrar los impuestos provinciales y municipales

Qué es la "rebelión del ticket" que impulsa Lógica para evidenciar la carga impositiva

Por Redacción Economía