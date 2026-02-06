Acuerdo comercial con Estados Unidos: qué cambia en aranceles a exportaciones, inversiones y piratería

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos profundizará la cooperación bilateral en materia de comercio, exportaciones, propiedad intelectual, seguridad económica e inversiones.

El Gobierno anunció la firma el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

"Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares ", confió el gobierno de Javier Milei al anunciar el pacto que durante tantas semanas generó especulaciones.

"Este marco mejora la inserción de nuestro país en las cadenas de suministro, genera nuevas oportunidades mediante el crecimiento de exportaciones de productos ya comerciados y favorece la apertura de nuevos mercados gracias a mejores condiciones de acceso", indicó Cancillería al compartir el anuncio.

Según dijo, Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado, algo que se traducirá, sólo para 2026, en "un adicional de 80.000 toneladas , que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto". Entrarán con arancel 0% a Estados Unidos.

En otro beneficio, el Gobierno de los Estados Unidos ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles al acero y al aluminio , establecidos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país.

Y se comprometió a apoyar "el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la Argentina".

Se prevé que Argentina agilizará la inversión de EE.UU. en minerales críticos, algo anunciado días atrás, y fuentes de energía.

El acuerdo comercial y de inversiones alcanza también al comercio digital. "Establece un marco seguro y favorable para las actividades de startups, fintechs y empresas tecnológicas", señaló Cancillería.

Como contrapartida de la eliminación de aranceles estadounidenses, también Argentina eliminará "aranceles para 221 posiciones arancelarias". Se trata de máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos.

Además, "reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas".

El gobierno de Milei destacó que el acuerdo firmado este jueves es el "primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos sobre inversiones". Destacaron que Estados Unidos cuenta con "más de 330 empresas operando" en el país. Según la letra del acuerdo, entra en vigencia 60 días después de la ratificación de ambas partes (en Argentina, con aprobación del Congreso).

Argentina, por último, adoptará "los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual". Esta medida tiene como objetivo "profundizar la desburocratización del sector para ampliar oportunidades en innovación y promoción del talento argentino".

Qué cambia en aranceles

La apertura recíproca de mercados aparece como uno de los ejes centrales del entendimiento bilateral.

La Argentina concederá acceso preferencial al mercado estadounidense para un conjunto amplio de exportaciones que incluye medicamentos, productos químicos, maquinaria, bienes de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y diversos productos agrícolas.

En contrapartida, Estados Unidos eliminará aranceles sobre determinados recursos naturales que no se encuentran disponibles en su territorio y sobre insumos no patentados destinados al uso farmacéutico. Además, ambos países acordaron avanzar en mejores condiciones de acceso mutuo para la carne vacuna.

Lucha contra la piratería y defensa de la propiedad intelectual

El acuerdo establece el compromiso argentino de elevar sus estándares de protección de la propiedad intelectual y de reforzar la aplicación de la ley frente a la falsificación y la piratería, incluso en entornos digitales, con el objetivo de armonizar su régimen con las normas internacionales vigentes.

En ese marco, el Gobierno enviará al Congreso la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril de 2026. De cara a 2027, se prevé la adhesión al Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, al Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y al convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

También se avanzará en la derogación de resoluciones conjuntas que restringían los requisitos para la obtención de patentes y en la implementación de un régimen de protección de datos similar al contemplado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A su vez, se impulsará la elaboración de estrategias nacionales y la publicación de estadísticas trimestrales para combatir el tráfico de bienes falsificados.

Cambios en materia laboral

En materia laboral, la Argentina alineará su normativa con los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, adoptará una prohibición estricta a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y tomará en consideración las determinaciones de las autoridades estadounidenses respecto de entidades sancionadas bajo su legislación arancelaria.

Además, se diseñará un plan con un plazo de seis meses para erradicar el trabajo infantil en sectores específicos como la producción de ladrillos, algodón, ajo, uvas, aceitunas, tabaco y yerba mate, así como el trabajo forzoso en la industria textil.

El acuerdo también contempla la garantía legal del pago de salarios caídos y la reinstalación de trabajadores en casos de despidos injustificados por discriminación antisindical.

Seguridad económica compartida

Estados Unidos y la Argentina coordinarán políticas en materia de seguridad económica para enfrentar prácticas y políticas no mercantiles de terceros países. El entendimiento incluye la armonización de criterios en control de exportaciones, seguridad de las inversiones y prevención de la evasión arancelaria.

Ambos países trabajarán de manera conjunta para proteger su seguridad nacional frente a conductas distorsivas de otros Estados, lo que implica la alineación de listas de tecnologías sensibles y el intercambio de información para evitar que empresas locales eludan sanciones impuestas por Washington.

En ese marco, la Argentina se compromete a utilizar proveedores de tecnología de comunicación que no comprometan la seguridad ni la propiedad intelectual y a abstenerse de adquirir reactores nucleares, barras de combustible o uranio enriquecido a países no alineados. También se evaluará la creación de un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras por riesgos para la seguridad nacional.

Cooperación para facilitar inversiones, aprobaciones y acuerdo por minerales críticos

El acuerdo abre espacios de cooperación para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos y para trabajar en la estabilización del comercio mundial de soja. En ese sentido, la Argentina suscribió un entendimiento específico con Estados Unidos sobre minerales críticos, que promueve la inversión estadounidense en la exploración y el procesamiento de litio y cobre, con EE.UU. como socio estratégico prioritario. Estos proyectos accederán a los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Por otro lado, la Argentina reconocerá las aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos como evidencia suficiente para autorizar la comercialización de dispositivos médicos y productos farmacéuticos fabricados en ese país.

Acceso a los mercados agrícolas

El borrador inicial del acuerdo destacaba que la Argentina abrió su mercado al ganado bovino vivo proveniente de Estados Unidos y se comprometió a habilitar el ingreso de aves de corral estadounidenses en el plazo de un año. Asimismo, asumió el compromiso de no restringir el acceso a productos que utilicen determinadas denominaciones para quesos y carnes.

En paralelo, el país simplificará los procesos de registro para carne vacuna, productos cárnicos, vísceras y productos porcinos de origen estadounidense, y eliminará la exigencia de registro de instalaciones para la importación de lácteos de ese país. Ambos gobiernos coordinarán acciones para abordar barreras no arancelarias que afectan el comercio de alimentos.

Qué pasa con subsidios

El acuerdo contempla el compromiso de abordar posibles distorsiones derivadas de la actividad de empresas estatales y de las subvenciones industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral. En ese marco, las empresas del Estado deberán operar bajo criterios comerciales y no podrán discriminar contra bienes o servicios de origen estadounidense.

En caso de procesos de privatización, el Gobierno solo podrá otorgar asistencia no comercial o subsidios a empresas estatales productoras de bienes mientras se encuentren en transición, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases.

Además, ante un requerimiento formal de Estados Unidos, la Argentina deberá informar sobre cualquier tipo de asistencia o subsidio otorgado a empresas manufactureras y adoptar medidas para mitigar sus efectos distorsivos sobre el comercio bilateral.