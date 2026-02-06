El presidente volvió a utilizar sus redes sociales para atacar a sus predecesores, en esta ocasión con un montaje conspirativo sobre las elecciones de 2020.

Escándalo en EE.UU.: Trump difundió un video con IA que muestra a los Obama personificados como monos.

Donald Trump volvió a encender la polémica en las redes sociales con una publicación que generó una ola de indignación y condena. El presidente de Estados Unidos difundió un video conspirativo que utiliza inteligencia artificial (IA) para mostrar al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle personificados como monos.

El posteo, compartido en su red social Truth Social ayer, acompaña un texto con afirmaciones falsas sobre el supuesto fraude en el recuento de votos realizado por la empresa Dominion Voting Systems en las elecciones de 2020, que según Trump, habrían causado su derrota frente a Joe Biden.

Embed Las reacciones no se hicieron esperar. Desde los demócratas, las críticas fueron inmediatas y contundentes. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el comportamiento de Trump como "despreciable".

"Es un comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano, sin excepción, debe condenar esto. Ahora", publicó la cuenta oficial de prensa de Newsom en X.

Por su parte, Ben Rhodes, exasesor principal de seguridad nacional de Obama, expresó su enojo y lanzó una dura advertencia sobre el legado de Trump: "Que esto persiga a Trump y a sus partidarios racistas, sabiendo que los estadounidenses del mañana apreciarán a los Obama como figuras veneradas, mientras estudian a Trump como una mancha en nuestra historia".