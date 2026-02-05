Los archivos de Epstein exponen intercambios privados con el famoso gurú Deepak Chopra: qué dijo el escritor

Los denominados Archivos de Epstein volvieron a generar repercusión internacional al revelar correspondencia privada entre el financista Jeffrey Epstein —acusado de abuso y tráfico sexual de menores y fallecido en 2019 en una cárcel— y el escritor , conferencista y gurú indio-estadounidense Deepak Chopra , de 79 años.

En los intercambios, que datan de hace menos de una década, ambos abordan temas vinculados con la vida privada de Donald Trump , acusaciones de abuso sexual y comentarios personales que, tras su difusión, provocaron una fuerte polémica.

En uno de los correos enviados en agosto de 2016, Chopra expresó su deseo de estar acompañado por “mujeres jóvenes intelectualmente agudas y conscientes de sí mismas” a quienes “inspirar y estimular” con su presencia. “Mis necesidades biológicas se satisfacen ocasionalmente” , escribió el autor, señalado por críticos como difusor de seudociencias.

Los expedientes también incluyen intercambios de tono anecdótico. En uno de ellos, Epstein le relató a Chopra un episodio vinculado con Marla Maples , segunda esposa de Trump y madre de Tiffany Trump: “ Cuando ella le dijo a Donald que estaba embarazada, perdí una apuesta de 10 mil dólares con él y le envié un camión de comida para bebé como pago”. En otro correo, Epstein definió a Trump como un “malvado más allá de lo creíble” .

En noviembre de 2016, Epstein compartió con Chopra un artículo sobre una joven que había presentado y luego retirado una demanda civil en la que denunciaba haber sido agredida sexualmente en 1994 por Trump y Epstein , cuando tenía trece años.

Chopra le consultó si también se había retirado la acusación contra él. “Sip”, respondió Epstein. “Bien”, contestó el escritor. La denunciante era Virginia Giuffre, activista contra la trata de personas, fallecida en 2025, quien había acusado a Epstein y a Ghislaine Maxwell de liderar una red de tráfico sexual.

Tras la viralización de los correos y las repercusiones en redes sociales, Chopra publicó este miércoles un breve descargo en su cuenta de X, con los comentarios deshabilitados. “Me entristece profundamente el sufrimiento de las víctimas de este caso y condeno inequívocamente el abuso y la explotación en todas sus formas”, afirmó, sin precisar a qué situación hacía referencia.

El posteo de Deepak Chopra El posteo de Deepak Chopra. X / @DeepakChopra

“Quiero ser claro: nunca estuve envuelto ni participé en ninguna conducta delictiva o explotadora. Todo contacto que tuve fue limitado y no estuvo relacionado con actividades abusivas”, sostuvo. Además, reconoció que “han salido a la luz algunos intercambios de correos electrónicos anteriores que reflejan un tono erróneo”, y agregó: “Lo lamento y comprendo cómo se interpretan hoy, dado lo que se conocía públicamente en aquel momento”.

El autor de Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo concluyó que su enfoque continúa siendo “apoyar la rendición de cuentas, la prevención y los esfuerzos que protegen y apoyan a los sobrevivientes”. Su nombre figura en los expedientes junto al de otras personalidades del ámbito cultural y académico, como Woody Allen, Soon-Yi Previn, Noam Chomsky, Steven Pinker y Andrés Serrano.

Actualmente, Chopra se desempeña como profesor clínico en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego y su libro más reciente es Awakening: The Path to Freedom and Enlightenment.