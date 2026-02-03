Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar en la investigación sobre Jeffrey Epstein.

Este martes, Bill y Hillary Clinton confirmaron que comparecerán ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en la investigación del Congreso estadounidense para declarar sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein , desactivando así una inminente declaración de desacato que amenazaba con marcar un precedente jurídico sin igual.

"El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí" y "esperan sentar un precedente que se aplique a todos", afirmó el portavoz de la pareja, Ángel Ureña , a través de la red social X.

La investigación, liderada por la mayoría republicana en el comité, busca esclarecer cómo las autoridades manejaron las pesquisas sobre Epstein antes de su suicidio en prisión en 2019. Durante meses, los Clinton rechazaron las citaciones personales, calificándolas de "maniobra política" y argumentando que el proceso buscaba proteger a Donald Trump , quien también fue amigo de Epstein pero no fue citado.

Sin embargo, ante la presión de una votación de desacato que contaba con el apoyo de algunos legisladores demócratas, los abogados de la pareja cedieron.

Bill Clinton aceptó una entrevista transcrita de cuatro horas ante la comisión en pleno. Por su parte, Hillary Clinton, aunque sostiene que nunca conoció ni habló con Epstein, también accedió a una entrevista presencial si el comité lo exige, tras el rechazo de su propuesta inicial de presentar solo una declaración jurada.

"El deseo de sus clientes de recibir un trato especial es frustrante y una afrenta al anhelo de transparencia del pueblo estadounidense", publicó en X el presidente de la comisión James Comer.

Respecto a esto, el portavoz Ureña respondió: "Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa", escribió en referencia a las declaraciones juradas ya presentadas por escrito sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual. "Ellos negociaron en buena fe. Usted no”, agregó, aunque confirmó que "estarán allí".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/angelurena/status/2018466236766765153&partner=&hide_thread=false They negotiated in good faith. You did not.



They told you under oath what they know, but you don’t care.



But the former President and former Secretary of State will be there.



They look forward to setting a precedent that applies to everyone. https://t.co/iO67XjNFsT — Angel Ureña (@angelurena) February 2, 2026

La citación del Congreso se apoya en hechos documentados sobre la relación del expresidente con el financista. Según el documento enviado en agosto, Bill Clinton reconoció haber viajado en el avión privado de Epstein en cuatro ocasiones (2002 y 2003) por labores humanitarias.

epstein Jeffrey Epstein se suicidó en la cárcel de Nueva York en 2019.

Sobre Hillary Clinton, el comité sostuvo que “su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell”, hoy condenada a 20 años.