Archivos desclasificados vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano y eventos de moda en Uruguay

Una nueva desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos expuso una conexión financiera sostenida entre Jeffrey Epstein y el estilista argentino Roberto Giordano , además de confirmar la presencia del magnate en Uruguay en diciembre de 2016 .

Según los documentos oficiales, Giordano habría recibido múltiples transferencias de dinero por parte de Epstein, algunas de las cuales se remontan a al menos diez años antes de la última visita conocida del financista al país vecino. Los reportes señalan que Epstein utilizaba sus estadías en el Cono Sur como parte de una estrategia para ampliar su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad .

La confirmación del viaje a Uruguay surge de un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak , fechados el 29 de diciembre de 2016 , en los que Epstein postergó una reunión alegando un viaje urgente a Punta del Este .

Los investigadores vinculan los depósitos realizados a Giordano con la logística de los megadesfiles organizados por el estilista, eventos en los que participaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro , y a los que asistían figuras del espectáculo como Susana Giménez y Mirtha Legrand . Según los archivos, estos encuentros también atraían a personalidades internacionales como Alain Delon y Sophia Loren , conformando un entorno de prestigio social que habría sido funcional a los intereses de Epstein.

Las revelaciones se conocen tras la muerte de Roberto Giordano en noviembre de 2024 . El estilista pasó sus últimos años radicado en Uruguay , alejado del centro de la escena luego de haber sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado argentino y el incumplimiento en el pago de aportes a más de 500 empleados .

Durante su estadía en el país vecino, Giordano solía manifestar públicamente su malestar por la “falta de seguridad jurídica” en Argentina, mientras que, en paralelo, archivos judiciales en Washington ya rastreaban el origen de los fondos que financiaron su etapa de mayor exposición mediática.

Para los investigadores, estos documentos abren una nueva línea de análisis sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el rol que habrían cumplido los eventos de moda dentro de su esquema de relaciones.

Nuevos archivos y vínculos con la élite internacional

En paralelo, la desclasificación incluye millones de páginas y material audiovisual que detallan la red de contactos de Epstein con dirigentes políticos, empresarios y figuras del poder global, así como aspectos clave de las investigaciones que evitaron su procesamiento federal hace casi dos décadas.

Entre los documentos figuran comunicaciones con ex asesores de la Casa Blanca, referencias a Elon Musk, Bill Gates y el príncipe británico Andrés, además de intercambios con Steve Bannon y Steve Tisch, copropietario de los New York Giants.

Los archivos también profundizan en la investigación del FBI de 2006, que derivó en un acuerdo aprobado por el entonces fiscal federal Alexander Acosta, mediante el cual Epstein evitó cargos federales y cumplió solo 18 meses de prisión por un delito estatal.

Respecto de Elon Musk, los registros indican contactos para planificar visitas a la isla caribeña de Epstein, hechos que el empresario negó públicamente. Asimismo, aparecen menciones a Donald Trump, aunque sin acusaciones directas en esta documentación.

El material confirma además el fallecimiento de Virginia Roberts Giuffre, una de las principales denunciantes, quien se suicidó el año pasado tras haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con el príncipe Andrés.