El fin de los avisos de Waze: así son los radares invisibles que que te multan a un kilómetro de distancia

España. Drones y helicópteros permiten a la policía española ocultar radares en guardarraíles y señales, captando excesos de velocidad mucho antes de ser vistos por el conductor.

Viajar por las rutas de España en Semana Santa ya no será igual. La Dirección General de Tráfico ha desplegado un arsenal de radares casi invisibles y vigilancia aérea para frenar a los conductores imprudentes. Con dispositivos que caben en una mochila, las autoridades buscan anticiparse a las alertas de las aplicaciones móviles.

Cada año, millones de vacancieros saturan la red de autopistas ibéricas, convirtiéndola en un hormiguero humano. Para controlar este flujo, las autoridades han cambiado de estrategia: abandonan las cabinas grises fáciles de identificar por dispositivos sumamente discretos que sorprenden al infractor antes de que pueda reaccionar.

image Tecnología láser contra las aplicaciones de tránsito El protagonista de esta vigilancia es el Velolaser. Estos dispositivos son tan pequeños que se mimetizan con el entorno, lo que hace que su detección visual sea prácticamente imposible cuando se circula a 130 km/h. Los agentes los colocan estratégicamente detrás de las barreras de seguridad, en la parte trasera de las señales de tránsito o incluso sobre las puertas de patrullas camufladas.

La efectividad de este sistema reside en su capacidad de anticipación. A diferencia de los radares tradicionales que actúan cuando el vehículo pasa por delante, el Velolaser utiliza haces de luz láser que miden la velocidad a más de un kilómetro de distancia. El aparato realiza múltiples mediciones por segundo y captura la patente en altísima definición mucho antes de que el conductor vea el trípode escondido entre los pastizales. Esta movilidad constante permite a los agentes cambiar de lugar frecuentemente para invalidar las alertas en tiempo real de plataformas como Waze.

image El ojo que todo lo ve desde el cielo de España Si el conductor cree que basta con vigilar los costados de la calzada, se equivoca, ya que el peligro ahora también llega desde el aire. España cuenta con una flota de quince helicópteros equipados con cámaras de alta potencia que operan a 700 metros de altura. Estas aeronaves trabajan en silencio absoluto para quien está abajo y pueden perseguir vehículos que circulen entre los 80 y los 350 km/h con total nitidez en un radio de mil metros.