Descubren un "mar subterráneo" en España: 80 kilómetros cuadrados de agua oculta por 25 millones de años

Un estudio del Plan Hidrológico del Ebro confirma una masa de agua subterránea entre Alfarràs y Alcarràs que podría transformar la disponibilidad hídrica regional.

Un estudio del Plan Hidrológico del Ebro ha revelado la existencia de una enorme masa de agua subterránea en la zona de Lleida, específicamente entre los municipios de Alfarràs y Alcarràs. Este hallazgo, denominado "mar subterráneo", abarca 80 kilómetros cuadrados y promete alterar significativamente la disponibilidad hídrica de la región del Segrià.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha identificado esta reserva masiva al oeste de la comarca, en una superficie que es apenas un poco menor a la de la ciudad de Barcelona. El depósito, que tiene una forma similar a la de un triángulo isósceles, cubre un área bautizada técnicamente como Planes de Raimat-Monreal. Hasta el momento, esta reserva era totalmente desconocida para los expertos del sector.

image Mar subterráneo sobre el mapa: la promesa a una posible escasez hídrica. El origen prehistórico de la reserva oculta El origen de este acuífero se remonta a una época en la que el paisaje de la península era radicalmente distinto. Los geólogos explican que esta cavidad gigante es el resultado de un sistema fluvial de tipo trenzado de procedencia pirenaica que existió hace más de 25 millones de años. Este antiguo cauce se habría formado a partir de los intensos movimientos tectónicos registrados a finales del periodo Oligoceno.

La razón por la cual esta masa de agua se mantuvo preservada bajo tierra responde a un mecanismo de sedimentación geológica específico. Durante millones de años, los depósitos de una antigua llanura de inundación actuaron como una trampa natural. Los sedimentos gruesos y porosos permitieron que el agua quedara almacenada en grandes cavidades subterráneas, protegida de la evaporación y de los cambios climáticos superficiales que convirtieron al Segrià en un paisaje mayormente árido. Esta estructura funciona hoy como un depósito gigante que ha sobrevivido desde la prehistoria hasta nuestros días.

image Ilustración de mares en la prehistoria. Hallazgos periféricos, previsiones y más estudios Se estima que una parte de la reserva podría alcanzar la zona de la Franja de Ponent, abarcando territorios entre Saidí y Albelda. Este descubrimiento se realizó en conjunto con el hallazgo de otras tres masas de agua menores en las zonas de Selgua, Montesusín-Lanaja y El Torollón-Sariñena. Todas ellas forman parte de la nueva estrategia de gestión de recursos de la cuenca del Ebro.

A pesar del entusiasmo inicial, el aprovechamiento real de este "mar" no será inmediato. La CHE ha programado estudios de mayor precisión para el próximo ciclo de planificación hidrológica, que se desarrollará entre los años 2028 y 2033. Estos análisis permitirán determinar la calidad del agua, su caudal sostenible y las infraestructuras necesarias para que este tesoro prehistórico pueda abastecer a una zona que históricamente ha luchado contra la escasez de recursos hídricos.