Irán bombardeó Tel Aviv en represalia por la muerte del jefe de seguridad: hay dos muertos

En respuesta al asesinato de Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y figura clave del régimen persa, Irán lanzó una masiva oleada de misiles contra Tel Aviv . El ataque provocó la muerte de dos civiles , las primeras víctimas fatales en territorio israelí en casi diez días.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) reivindicó la ofensiva como un acto de justicia por el "martirio" de Lariyani y sus colaboradores. Según el comunicado oficial, se utilizaron proyectiles modelos Khorramshahr 4, Qadr, Emad y Kheibar Shekan , algunos de ellos equipados con capacidad de múltiples ojivas para saturar los sistemas de defensa.

A diferencia de ataques anteriores que fueron interceptados en su mayoría, la IRGC aseguró que esta vez lograron golpear "más de 100 objetivos militares y de seguridad", al señalar que los sistemas de defensa aérea israelíes fueron superados.

El impacto más trágico ocurrió en la localidad de Ramat Gan , en la periferia de Tel Aviv. Los equipos de rescate confirmaron que dos personas murieron luego de que un misil de fragmentación impactara en la parte superior de una vivienda. Los bomberos debieron intervenir en 34 incidentes en total, reportando incendios controlados y daños severos en estructuras civiles.

| Irán ha lanzado ya 61 oleadas de misiles balísticos y drones contra bases e infraestructuras estadounidenses en todo Oriente Medio, Israel y sus vecinos del Golfo. pic.twitter.com/8FXkBkkROo

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami , aseguró que Teherán prepara una respuesta "decisiva y disuasoria" contra Israel y Estados Unidos por el asesinato del número dos del régimen, la cual se producirá "en el momento y lugar apropiados".

| Dos personas murieron en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, tras los ataques con misiles lanzados desde Irán. pic.twitter.com/xYtqb9QFtA

Los equipos de Bomberos de Israel intervinieron en 34 incidentes, ocho de ellos graves, según un comunicado en el que confirma la muerte de dos personas, viviendas con impactos e incendios ya controlados.

Embed | Vista de las municiones de racimo iraníes vistas en los cielos sobre Israel. pic.twitter.com/oYfozUdmCk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 17, 2026

"Dos personas fallecieron a consecuencia del impacto de un misil (de fragmentación) en la parte superior de una vivienda en Ramat Gan. Además, se abrieron 10 incidentes más relacionados con el conflicto bélico", añade el texto de los rescatistas.

Con estas muertes en Tel Aviv, ya son 14 las personas fallecidas en Israel desde que este país bombardeara Irán el pasado 28 de febrero.