Francia allanó la sede de X y citó a declarar a Elon Musk: investigación vincula a Grok con "pornografía infantil" y "negacionismo"

Las autoridades francesas allanaron la sede de la red social X y citaron a su propietario, Elon Musk, para que comparezca ante la Justicia el próximo 20 de abril, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento de la plataforma.

La información fue confirmada por la Fiscalía de Francia a través de un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. La causa está a cargo de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN) y se originó a partir de dos denuncias presentadas el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025.

“Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino”, informó la Fiscalía de París en el escrito oficial.

La investigación se inició a comienzos de 2025 y apunta a determinar la posible responsabilidad de la empresa en la manipulación algorítmica que afectaría el debate democrático, así como su presunta complicidad en delitos graves, entre ellos la difusión de pornografía infantil y la propagación de contenido negacionista a través de su sistema de inteligencia artificial, Grok.

En tanto, medios internacionales señalaron que el Ministerio Público de París precisó que el allanamiento tuvo como objetivo recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de la red social. Además, confirmaron que tanto Musk como Yaccarino fueron citados bajo la figura de audición voluntaria.