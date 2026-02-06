6 de febrero de 2026 - 08:45

Misión "Lanza del Sur": EE. UU. atacó otro buque en el Pacífico y ya hay 119 tripulantes muertos

La acción militar, enmarcada en la lucha contra el narcotráfico, ocurrió cerca de las costas de Colombia y terminó con dos muertos.

Por Redacción Mundo

El Comando Sur de los Estados Unidos informó este jueves la ejecución de un nuevo ataque letal en aguas internacionales del Océano Pacífico, cerca de Colombia.

La operación, dirigida contra un buque supuestamente operado por organizaciones criminales, resultó en la muerte de dos tripulantes, a quienes el Departamento de Defensa estadounidense calificó oficialmente como "narcoterroristas".

A través de sus redes sociales, el Comando Sur difundió un video de la acción militar, confirmando que el ataque se produjo bajo los protocolos de la Operación Lanza del Sur. Esta campaña, impulsada por el presidente Donald Trump, busca desarticular las rutas del tráfico de drogas mediante el uso de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas en alta mar.

Escalada de violencia en el mar

Desde que se puso en marcha esta operación en agosto de 2025, las cifras de fatalidades han ascendido drásticamente. Con este último episodio, ya son al menos 119 las personas muertas en ataques directos contra buques presuntamente cargados con estupefacientes.

El ataque se produce en un momento político sensible, apenas días después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington. Pese a las marcadas diferencias ideológicas, Petro y Trump mantuvieron una reunión bilateral para coordinar esfuerzos en materia de seguridad.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales inició en el Caribe y fue la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE. UU. detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

