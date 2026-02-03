3 de febrero de 2026 - 21:51

Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximó a un portaaviones sobre el mar Arábigo

Tras advertencias previas del presidente Donald Trump, fuerzas estadounidenses atacaron un dron que intentó acercarse al portaaviones nuclear Abraham Lincoln.

Por Redacción Mundo

Este martes, las fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní que se aproximó hacia un portaaviones de la Marina de Estados Unidos en el Mar Arábigo. La noticia fue confirmada por el Comando Central de EE.UU.

Según información del ejército, el dron Shahed-139 se acercó agresivamente al USS Abraham Lincoln mientras cruzaba el Mar Arábigo a aproximadamente 800 kilómetros de la costa sur de Irán y maniobró innecesariamente hacia el buque.

EE.UU. derribó al dron iraní tras acercamiento irregulares

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, capitán Tim Hawkins, declaró que el dron continuó volando hacia el portaaviones con “intenciones poco claras” y continuó su trayectoria pese a las advertencias y medidas de desescalada de las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, explicó Tim Hawkins, portavoz de CENTCOM.

“Ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido durante el incidente, y ningún equipo estadounidense fue impactado”, dijo Hawkins en un comunicado.

Hawkins afirmó que dos embarcaciones militares iraníes y un dron iraní se acercaron al buque a gran velocidad y amenazaron con abordarlo y apoderarse del mismo.

“Las fuerzas del CENTCOM operan con el máximo profesionalismo y garantizan la seguridad del personal, los buques y las aeronaves estadounidenses en Oriente Medio”, declaró.

En los últimos días, el ejército estadounidense ha reforzado su presencia cerca de Irán con lo que el presidente Donald Trump denominó una “armada masiva”. En esta ocasión, el mandatario aseguró que la flota naval estadounidense enviada a la región está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia".

