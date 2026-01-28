Trump amenazó a Irán con su flota naval lista para "cumplir su misión violencia": dura respuesta de Teherán

La tensión en Oriente Medio sigue en aumento luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzara una dura advertencia a Irán . A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que la flota naval estadounidense enviada a la región está lista para " cumplir su misión con rapidez y violencia ", comparando la situación con la operación en Venezuela.

"Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez", y con "violencia si es necesario" , escribió Trump. El mensaje llega en un momento crítico, con el portaaviones nuclear Abraham Lincoln y un "enorme" contingente de la Armada dirigiéndose hacia la costa iraní con "rapidez", "determinación" y "entusiasmo".

Trump no solo amenazó, sino que también recordó el pasado conflicto entre Israel e Irán en junio de 2025, conocido como la Guerra de los Doce Días , donde Estados Unidos intervino con la "Operación Martillo de Medianoche" .

"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡ LLEGUEN A UN ACUERDO ! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche", rememoró el presidente republicano. Esa contienda "supuso una gran destrucción para Irán", Trump alertó que la próxima embestida "será mucho peor": "No dejen que eso vuelva a suceder" .

Pese a la escalada, el presidente estadounidense también expresó su esperanza de que Irán se siente "pronto" a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo " justo y equitativo " para todas las partes, en el que se garantice la ausencia de "armas nucleares" .

Los motivos de la movilización de Estados Unidos a Irán

La orden de Trump de enviar la flota se dio tras las masivas protestas que sacudieron Irán desde finales de diciembre de 2025, especialmente las del 8 y 9 de enero, las cuales fueron sofocadas violentamente por el régimen islámico y dejaron más de 6.000 muertos.

Irán El Gobierno iraní reprimió las manifestaciones y mató a más de 6.000 personas.

La respuesta de Irán a las amenazas de Trump

Irán advirtió que responderá de manera “adecuada” a cualquier acción militar que se emprenda en su contra, en medio de un aumento de las tensiones con Estados Unidos tras el anuncio del envío de una “armada masiva” a la región.

La advertencia fue realizada por el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, durante una reunión con medios de comunicación extranjeros, en la que aseguró que Teherán está decidido a fortalecer su capacidad disuasoria frente al crecimiento del poderío militar estadounidense en Asia Occidental.

“Si emprenden una acción militar limitada, Irán dará una respuesta adecuada, aunque no proporcional, con el objetivo de disuadir nuevos ataques”, afirmó el funcionario, quien advirtió que una nueva ofensiva no será sencilla para Estados Unidos ni para Israel, debido a las pérdidas que podría generar.

Gharibabadi subrayó que la presión militar no obligará a Irán a ceder y comparó ese escenario con “una rendición”, algo que —según aseguró— no está en consideración por parte del gobierno iraní. En ese sentido, afirmó que el país se prepara “al 200 por ciento” para su defensa, aunque aclaró que Irán mantiene abierta la vía diplomática.

Respecto a los países de la región, el diplomático indicó que Teherán no los considera enemigos y explicó que, en caso de ser atacado desde territorio de algún Estado vecino, la respuesta se dirigirá únicamente contra el punto desde el cual se haya lanzado la agresión, y no contra toda la nación. Como antecedente, mencionó el ataque iraní a la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Qatar, tras el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado.

El viceministro confirmó además que existen canales de comunicación indirectos con Estados Unidos, aunque aclaró que las conversaciones se mantienen sin publicidad. También sostuvo que los misiles iraníes no tienen alcance para llegar a Estados Unidos o Europa, pero remarcó que existen numerosas bases militares estadounidenses en países cercanos a Irán.