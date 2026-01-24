Trump lanzó una amenaza a Canadá: impondría aranceles del 100% en caso de aliarse con China

Donald Trump, este sábado utilizó su cuenta de "Truth Social" para lanzar una fuerte advertencia a Canadá . En el posteo, amenaza con imponer " aranceles del 100%" si el primer ministro, Mark Carney, ratifica un acuerdo comercial con Pekín.

Un moretón en la mano de Donald Trump hace crecer rumores sobre su salud: versiones cruzada desde la Casa Blanca

Antes de volver al país, Milei participó en Davos de la cumbre que lanzó el Consejo de Paz impulsado por Trump

"Si cree que va a convertir a Canadá en un puerto de embarque para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", sostuvo Trump.

En el escrito agregó que " China se comerá a Canadá , lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".

"Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos", amenazó el mandatario estadounidense.

Esta advertencia se produce en un contexto de relaciones turbulentas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca hace un año, un periodo marcado por constantes disputas comerciales y la polémica intención declarada por el presidente de anexionar a Canadá como el "estado 51" de la Unión.

El acuerdo de Canadá con China

Esta rivalidad vuelve a surgir a partir de la visita de Mark Carney a Pekín la semana pasada. El primer ministro canadiense celebró una "nueva asociación estratégica" con China, que dio como resultado un "acuerdo comercial preliminar pero histórico" para reducir aranceles.

A raíz de este acercamiento Trump se volcó a sus redes para recriminar al primer ministro las posibles represalias económicas. Incluso, el mandatario recientemente había retirado la invitación a Canadá para participar en la Junta de la Paz, un foro internacional destinado para abordar la resolución de conflictos globales promovido por el presidente de Estados Unidos.

Como respuesta oficial, Carney defendió la soberanía económica de su nación y rechazando cualquier noción de dependencia: “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarkJCarney/status/2014481800840564909&partner=&hide_thread=false Canada thrives because we are Canadian. pic.twitter.com/jBTiOyJFj5 — Mark Carney (@MarkJCarney) January 22, 2026

Durante su encuentro con Xi Jinping, Carney, presidente de la República Popular China, Mark confirmó la eliminación de barreras comerciales y una apertura controlada del mercado de vehículos eléctricos. Según el acuerdo, Ottawa permitirá el ingreso anual de hasta 49.000 unidades chinas con una tarifa preferencial del 6,1%, lo que supone una drástica reducción frente al gravamen del 100% establecido anteriormente, con miras a ampliar el cupo a 70.000 unidades en un plazo de cinco años.