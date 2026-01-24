Un moretón en la mano de Donald Trump hace crecer rumores sobre su salud: versiones cruzada desde la Casa Blanca

El presidente Donal Trump se convirtió en el centro de atención los últimos días tras la difusión de imágenes captadas durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos . Las fotografías mostraban un gran hematoma en la mano izquierda del mandatario, lo que desató grandes especulaciones sobre su salud a sus 79 años.

Estas imágenes se viralizaron en redes sociales y se puso foco en los antecedentes de problemas circulatorios que tiene el presidente de Estados Unidos.

La explicación del mandatario contradijo los dichos de la portavoz de la Casa Blanca. Karoline Leavitt, secretaria de prensa, había adjudicado la herida a la innumerable cantidad de apretones de manos que el republicano realiza diariamente. Leavitt sostuvo ante el diario The Telegraph “El presidente Trump es un hombre de la gente, se encuentra con muchos norteamericanos y les estrecha la mano a diario que cualquier otro presidente en la historia".

Durante el vuelo de regreso a Estados Unidos a bordo del Air Force One, un periodista consultó directamente a Trump: “Vimos el moretón en su mano. ¿Está bien?”. El presidente aseguró encontrarse muy bien y explicó que e l golpe contra la mesa fue la causa de su marca.

En la misma charla, vinculó la facilidad con la que aparecen estas marcas al uso de medicación preventiva, sugiriendo de forma irónica que quienes cuidan su corazón deben aceptar los moretones como una consecuencia menor de tomar aspirinas.

“Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón”. “Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y yo no quiero sangre espesa circulando por mi corazón. Quiero sangre bonita y diluida circulando por mi corazón. ¿Tiene sentido?”. “Mis doctores preferirían que tome la dosis más baja”, contestó el mandatario a la periodista.

Embed Periodista: “Vimos el moretón en su mano. ¿Está bien?” pic.twitter.com/MyVhUcyz6e

Presidente Trump: “Estoy muy bien. Me di un golpe con la mesa. Así que me puse un poco de... ¿cómo se llama?... crema. Pero me di un golpe. Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero… — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 23, 2026

A partir de esto, desde la Casa Blanca volvieron a referirse a la situación y en este caso coincidieron con la versión del mandatario: “En el evento de la Junta de Paz celebrado en Davos, el presidente Trump se golpeó la mano con la esquina de la mesa de firmas, lo que le provocó un hematoma”.

El estado de salud del presidente

En cuanto a su historial clínico, en julio se informó que el presidente fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica. Se trata de una afección benigna en la que el mal funcionamiento de las válvulas venosas provoca que la sangre se acumule, generando hinchazón, calambres y cambios en la coloración de la piel. Pese a esto, el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, afirmó tras una resonancia magnética realizada en octubre que el sistema cardiovascular de Trump presenta "una salud excelente".