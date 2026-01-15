15 de enero de 2026 - 21:15

Apareció la supuesta hija de Donald Trump y pidió una prueba de ADN para confirmar el parentesco con el presidente

Una mujer turca de 55 años afirma que su madre biológica le habría confesado que su padre es Trump.

Necla Ozmen es un mujer de 55 años, criada en Ankara, la capital de Turquía. En el último tiempo, ha ganado gran popularidad luego de presentarse el septiembre pasado ante un tribunal en su ciudad para solicitar una prueba de ADN que confirme quién es su verdadero padre. Lo inusual de la situación es que la mujer asegura que su progenitor es Donal Trump.

"Solo quiero saber si es mi padre. Me gustaría que hablara conmigo. Puedo demostrarlo con una prueba de ADN, si él está de acuerdo. Creo que es un buen padre. También creo que no me rechazará", aseguró a un medio local.

La supuesta hija del mandatario estadounidense afirma que su objetivo no es afectar la imagen de Trump, sino saber la verdad sobre su identidad. “No quiero causarle problemas, solo quiero saber si es mi padre”, expresó.

El supuesto parentesco con Donald Trump

La mujer relató que fue criada durante su infancia en Ankara y que hace unos años describió la historia de su verdadera identidad. Según explicó, la situación remonta al año 1970, su madre adoptiva, llamada Sat, sufrido un aborto espontáneo. En el hospital, la mujer se encontró con una estadounidense llamada Sophia, que le entregó a su bebé recién nacida.

La razón detrás de este accionar, se debe a que Sophia había tenido una relación prohibida con Donald Trump, quien en esa época tenía aproximadamente de 25 años.

Necla asegura ser ese bebé y añade que, al momento de la entrega, Sophia le mostró a su madre adoptiva una fotografía de Trump y le proporcionó detalles sobre él para que conociera su identidad en el futuro.

A pesar del testimonio de la mujer, la demanda fue rechazada un mes después por falta de pruebas que respaldaran la acusación. El tribunal turco dicto el fallo debido a que es necesario presentar indicios significativos antes de iniciar este tipo de procedimientos. Sin embargo, Necla no planea rendirse y ha decidido apelar la decisión para intentar continuar con el proceso legal.

