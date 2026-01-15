Apareció la supuesta hija de Donald Trump y pidió una prueba de ADN para confirmar el parentesco con el presidente

Una mujer turca de 55 años afirma que su madre biológica le habría confesado que su padre es Trump.

Necla Ozmen es un mujer de 55 años, criada en Ankara, la capital de Turquía. En el último tiempo, ha ganado gran popularidad luego de presentarse el septiembre pasado ante un tribunal en su ciudad para solicitar una prueba de ADN que confirme quién es su verdadero padre. Lo inusual de la situación es que la mujer asegura que su progenitor es Donal Trump.

"Solo quiero saber si es mi padre. Me gustaría que hablara conmigo. Puedo demostrarlo con una prueba de ADN, si él está de acuerdo. Creo que es un buen padre. También creo que no me rechazará", aseguró a un medio local.

La supuesta hija del mandatario estadounidense afirma que su objetivo no es afectar la imagen de Trump, sino saber la verdad sobre su identidad. “No quiero causarle problemas, solo quiero saber si es mi padre”, expresó.

El supuesto parentesco con Donald Trump La mujer relató que fue criada durante su infancia en Ankara y que hace unos años describió la historia de su verdadera identidad. Según explicó, la situación remonta al año 1970, su madre adoptiva, llamada Sat, sufrido un aborto espontáneo. En el hospital, la mujer se encontró con una estadounidense llamada Sophia, que le entregó a su bebé recién nacida.

La razón detrás de este accionar, se debe a que Sophia había tenido una relación prohibida con Donald Trump, quien en esa época tenía aproximadamente de 25 años.