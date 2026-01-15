15 de enero de 2026 - 22:30

Donald Trump confirmó la creación de una "Junta de Paz" para Gaza

El presidente estadounidense afirmó que en los próximos días dará a conocer quiénes integrarán el organismo.

Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles la creación de una “Junta de Paz” para Gaza. Además adelantó que en los próximos días se anunciará la lista de sus integrantes.

El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, un día después de que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, informara el inicio de la segunda fase del acuerdo de paz para Gaza, que estará enfocada en la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción de la Franja de Gaza, severamente afectada por el conflicto.

Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar”, escribió Trump en su publicación.

En paralelo, funcionarios del gobierno estadounidense señalaron que la semana próxima se brindarán más precisiones sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza, en el marco del Foro de Davos, que se desarrollará en Suiza y contará con la participación del mandatario estadounidense.

Durante ese encuentro, Trump confirmaría oficialmente a los integrantes de la Junta, que estaría conformada, según informó la Agencia Noticias Argentinas, por algunos líderes europeos.

De acuerdo con el plan de 20 puntos elaborado por Washington, el enclave palestino será administrado durante un período de transición por el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG). El organismo será coordinado por el exviceministro palestino Ali Shaath y actuará bajo la supervisión de la Junta de Paz, que estará presidida por el propio Donald Trump.

