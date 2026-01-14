Donald Trump aseguró que cesaron las matanzas y no habrá ejecuciones en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó el miércoles que su administración ha sido informada de que las matanzas han cesado en Irán y que “observará atentamente el proceso”.

Volantazo de Trump: canceló el diálogo con Irán y dijo que "la ayuda está en camino"

“Fuentes muy importantes del otro lado nos han informado y han dicho que las matanzas han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Espero que sea cierto”. “Las matanzas han cesado. Las ejecuciones han cesado”, reiteró el mandatario, negándose a revelar las fuentes.

Al ser preguntado si la intervención militar estadounidense contra Irán estaba descartada, Trump respondió: “Vamos a observar atentamente el proceso. Pero recibimos una declaración muy positiva de personas que están al tanto de lo que está sucediendo”.

En declaraciones a Fox News, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, instó el miércoles a la administración Trump a recurrir a la diplomacia para no “repetir el mismo error". “Ahora hay calma. Tenemos el control total”, afirmó.

Por otra parte, el Gobierno británico actualizó hoy su página de recomendaciones de viajes al extranjero y anunció que, debido a la situación de seguridad, el personal británico de su embajada en Irán será retirado de forma temporal.

La plaza Enqelab de Teherán con un cartel que dice "Irán es nuestra patria"

Como medida precautoria, el Gobierno británico dijo que retiró temporalmente al personal de la embajada en el lugar, y agregó que “la embajada seguirá operando de manera remota”. La actualización advirtió que “la situación podría agravarse con rapidez y representar riesgos significativos” y reiteró la recomendación de no viajar a Irán.

También indicó que el apoyo del Gobierno británico es extremadamente limitado en Irán. “La asistencia consular cara a cara no será posible en una emergencia y el Gobierno de Reino Unido no podrá ayudarle si usted tiene dificultades en Irán”, agregó.

A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España actualizó el miércoles una importante alerta de viaje en su sitio web oficial, instando a sus ciudadanos en Irán a abandonar el país “por los medios disponibles”.

En la notificación, el ministerio mencionó la alta inestabilidad de la situación de seguridad en Irán y la región circundante, y reiteró su recomendación de que los ciudadanos españoles eviten cualquier viaje al país.

También advirtió que la mayoría de las aerolíneas han suspendido sus operaciones y aconsejó a los viajeros que consulten la información de vuelo directamente con las aerolíneas, ya que los horarios podrían cambiar.

Señaló que las fronteras de Irán con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán permanecen abiertas a los extranjeros. El ministerio afirmó que continúa monitoreando de cerca la situación y aconsejó a los ciudadanos españoles en Irán que mantengan contacto con las misiones diplomáticas y sigan las directrices oficiales. Según el diario español El País, menos de 150 ciudadanos españoles están registrados actualmente en la embajada en Teherán.