Donald Trump amenazó con "medidas muy enérgicas" si Irán ejecuta a manifestantes

Washington mantiene la presión sobre Irán en medio de denuncias por miles de muertos y una escalada en las tensiones bilaterales.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Foto:

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que su gobierno tomará “medidas muy enérgicas” si las autoridades de Irán comienzan a ejecutar a manifestantes antigubernamentales. El anuncio surgió tras las protestas, desde hace más de dos semanas, que sacuden al país del suroeste de Asia.

Tomaremos medidas muy enérgicas. Si hacen algo así, tomaremos medidas muy enérgicas”, afirmó Trump en una entrevista exclusiva con “CBS Evening News”, conducida por Tony Dokoupil, realizada en Dearborn, Michigan, y emitida durante la noche del martes.

El mandatario sostuvo que está al tanto de que un número considerable de personas murió durante las manifestaciones contra el régimen de Teherán. Según informaron fuentes a CBS News, existe temor de que al menos 12.000 personas, e incluso más de 20.000, hayan fallecido, de acuerdo con videos que muestran bolsas para cadáveres alineadas en una morgue de Teherán.

En tanto, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, estimó en 2.403 el número de manifestantes muertos, según su último informe.

Durante la tarde del martes, Trump tenía previsto reunirse en la Casa Blanca con altos funcionarios de seguridad nacional para analizar posibles cursos de acción frente a Irán, según informó CNN. Entre los asistentes se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el director de la CIA, John Ratcliffe; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

También se esperaba la presencia del vicepresidente J. D. Vance, en lo que se conoce como una reunión de “principales” del Consejo de Seguridad Nacional. Más temprano, el presidente estadounidense había alentado públicamente a los “patriotas iraníes” a continuar con las protestas y “tomar el control” de las instituciones del país, al tiempo que anunció la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes mientras continúe la represión.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump escribió: “¡Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO! ¡Tomen el control de sus instituciones!”. Además, instó a guardar “los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos” y prometió que “pagarán un alto precio”. En ese mismo mensaje, aseguró que “la ayuda está en camino” y cerró con la sigla “MIGA”, en referencia a Make Iran Great Again.

Las declaraciones se produjeron luego de que el medio estadounidense Axios informara sobre contactos recientes entre el canciller iraní, Abás Araqchi, y el enviado especial de Trump para Oriente Medio y Ucrania, Steve Witkoff, con el aparente objetivo de reducir la tensión entre ambos países. El domingo, el propio Trump había sugerido que estaba dispuesto a dialogar con el régimen iraní tras recibir una comunicación durante el fin de semana, y señaló que se estaba organizando una reunión, según CNN.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el lunes que la diplomacia sigue siendo el enfoque preferido de Estados Unidos para tratar con Irán,¿. Sin embargo, Leavitt aclaró que la administración Trump no descarta opciones militares si la situación lo requiere.

En paralelo, el presidente estadounidense anunció una nueva escalada de presión económica contra Teherán al advertir que cualquier país que haga negocios con Irán enfrentará un arancel adicional del 25% en todas sus transacciones comerciales con Estados Unidos. “Entra en vigor de inmediato”, publicó el mandatario en Truth Social, y sostuvo que la medida es “final y concluyente”.

La decisión representa el endurecimiento más reciente de la política de sanciones de Washington contra Irán, en un contexto de creciente tensión por la represión interna y el deterioro de las relaciones bilaterales.

