Según Trump, Irán "quiere negociar" tras la amenaza de intervención militar

El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" en las últimas horas y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

"Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", dijo Trump a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno "va a hacer una determinación".

"Quizás tengamos que actuar antes de una reunión ", agregó.

El mandatario consideró que el Gobierno iraní "está empezando" a cruzar una línea porque "ha muerto gente que no tenía que morir", algo que atribuyó al imperio de la "violencia" por parte de sus líderes.

"Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon", declaró.

"The leaders of Iran are tired of being BEAT UP by the US. Iran wants to negotiate, yes."



"The leaders of Iran are tired of being BEAT UP by the US. Iran wants to negotiate, yes."



— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 12, 2026

Trump añadió que el Ejército de EE.UU. está "estudiando" el asunto y "hay un par de opciones" que describió con varias preguntas: "¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?".

No obstante, dijo creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de "años" tratando con él y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Baker al Baghdadi, o "la amenaza nuclear iraní que disminuyó".

"Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?", apostilló el republicano, en declaraciones citadas por la agencia EFE.

Manifestantes en una calle en Teherán (Irán) el 9 de enero Manifestantes en una calle en Teherán (Irán) el 9 de enero Getty

Además, minimizó su preocupación por posibles ataques iraníes contra bases estadounidenses después de las amenazas vertidas hoy por el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf: "Si lo hacen, les atacaremos a unos niveles que nunca les han atacado antes".

Al menos 538 personas murieron en Irán, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se propagaron por todo el país y el extranjero.