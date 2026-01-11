Nueva advertencia de Trump a Cuba: no recibirá más dinero ni petróleo de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos aseguró que la isla "vivió durante años" del crudo venezolano a cambio de servicios de seguridad y lanzó un ultimátum al gobierno cubano.

El presidente de Donald Trump lanzó este domingo una fuerte advertencia contra Cuba, al asegurar que la isla ya no recibirá más dinero ni petróleo de Venezuela, luego de la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro, en una operación militar de Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump sostuvo que Cuba “ha estado viviendo durante años” gracias al dinero y al crudo venezolano, a cambio de “servicios de seguridad” brindados a los “dos últimos dictadores”, en referencia a Hugo Chávez y a Maduro.

“¡PERO YA NO MÁS!”, escribió el mandatario estadounidense en mayúsculas, antes de sentenciar: “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA! ¡CERO!”. En el mismo mensaje, Trump instó al gobierno cubano a "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2010348143880053159&partner=&hide_thread=false “…THERE WILL BE NO MORE OIL OR MONEY GOING TO CUBA - ZERO! I strongly suggest they make a deal, BEFORE IT IS TOO LATE. Thank you for your attention to this matter.”- President Donald J. Trump pic.twitter.com/bHEIysJ7q1 — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026 El presidente norteamericano también afirmó que, tras la reciente ofensiva militar en Venezuela, “la mayoría” de los efectivos cubanos que prestaban servicios de seguridad en ese país “están muertos”, y sostuvo que Caracas ya no necesita protección extranjera porque ahora cuenta con el respaldo directo de Estados Unidos y de su Ejército, al que calificó como “el más poderoso del mundo”.

“Venezuela ahora nos tiene a nosotros para protegerla. Y los protegeremos”, aseguró Trump, al tiempo que acusó a los agentes cubanos de haber actuado como “matones y extorsionadores” durante años.