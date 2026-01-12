El posteo lo realizó en su perfil de Truth Social. Además, el mandatario habló sobre Delcy Rodríguez y reiteró las amenazas.

Trump compartió una imagen manipulada de Wikipedia y se presenta como "presidente interino de Venezuela".

Ayer, el presidente de Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia en la que se le atribuye el cargo de "presidente interino de Venezuela" con fecha de enero de 2026, a poco más de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

La captura de pantalla, que simula ser una sección de Wikipedia, colocaba a Trump en ese cargo ficticio. Sin embargo, la página oficial de la enciclopedia no registró ningún cambio y mantiene su cargo real como presidente de Estados Unidos. No es la primera vez que Trump comparte imágenes o videos manipulados con inteligencia artificial (IA).

trump La publicación de Trump donde se proclama "presidente interino de Venezuela". Captura Trump habló de Delcy Rodríguez En declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial, Trump afirmó que espera visitar Venezuela en algún momento y reunirse con la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero.

El mandatario aseguró que Estados Unidos "está llevándose muy bien con el liderazgo" venezolano interino y reiteró sus amenazas hacia Rodríguez, señalando que "afrontaría una situación probablemente que la de Maduro" si no coopera con Washington.

Trump también mencionó planes relacionados con el petróleo venezolano: "Ella nos preguntó (si) podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije, sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos", afirmó el presidente estadounidense, que pretende revitalizar el sector petrolero en Venezuela y comercializar parte de su crudo.