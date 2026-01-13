Oposición de Venezuela denuncia cifras falsas y dicen que solo el 5% de los presos políticos salió de la cárcel

A pesar de los anuncios oficiales sobre una supuesta liberación masiva de detenidos, la oposición de Venezuela denunció este martes que las cifras presentadas por el régimen no se corresponden con la realidad verificada en el terreno.

Según un comunicado difundido por la oficina de la vocería de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia , mientras el oficialismo reportó 116 excarcelaciones el lunes 12 de enero, las organizaciones de derechos humanos solo han podido confirmar 56 personas liberadas hasta el mediodía del martes 13 de enero.

Esta cifra verificada representa menos del 5% de los más de 1.000 ciudadanos que permanecen privados de su libertad por motivos políticos en el país. Los dirigentes opositores señalaron que el proceso carece de transparencia, ya que no se han publicado listas oficiales ni se ha notificado debidamente a los familiares, quienes mantienen vigilias en condiciones precarias frente a centros penitenciarios como el Rodeo I .

La denuncia de la oposición ocurre en un contexto de extrema gravedad tras confirmarse el fallecimiento de Edison José Torres Fernández , de 52 años. Torres Fernández murió bajo custodia estatal debido a una crisis hipertensiva que no recibió atención médica oportuna, convirtiéndose en el octavo preso político que fallece desde las elecciones del 28 de julio de 2024. Su nombre se suma a una lista de víctimas que incluye a Edwin Santos, Jesús Martínez y otros seis ciudadanos que perdieron la vida en manos del Estado.

Además de las muertes, los líderes opositores criticaron que quienes han logrado salir de prisión no gozan de libertad plena, sino que están sometidos a "medidas cautelares abusivas" . Asimismo, destacaron que no ha habido mejoras para los reclusos que permanecen detenidos, incluso para aquellos con enfermedades graves.

El llamado a la comunidad internacional

Machado y González Urrutia fueron enfáticos al declarar que la transición democrática en Venezuela es incompatible con la existencia de detenidos por conciencia. “No puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas”, sentenciaron en el comunicado.

La exigencia de la oposición sigue siendo la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los detenidos. Entre los sectores más afectados se encuentran al menos 24 trabajadores de la prensa, quienes enfrentan cargos por terrorismo o incitación al odio sin acceso a una defensa clara.

Mientras tanto, la situación ha generado movimientos diplomáticos internacionales. Recientemente, Italia elevó su representación en Caracas a rango de Embajada tras la liberación de cuatro de sus ciudadanos, y se reportó la excarcelación del argentino-israelí Yaakov Harary tras 450 días en El Rodeo I. Sin embargo, para la oposición interna, estos casos aislados no ocultan el incumplimiento de las promesas del régimen hacia la mayoría de los venezolanos encarcelados.