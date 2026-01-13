13 de enero de 2026 - 08:16

Quién es el preso argentino-israelí que liberó Venezuela

Se trata de un hombre de 72 años que pasó 450 días detenido en El Rodeo I por decisión del régimen chavista.

Quién es Yaacob Harary, el argentino-israelí de 72 años que estaba preso en Venezuela

Quién es Yaacob Harary, el argentino-israelí de 72 años que estaba preso en Venezuela

Foto:

Web
Por Redacción Mundo

El ciudadano argentino-israelí Yaacob Harary, de 72 años, quien se encontraba detenido como preso político en Venezuela, fue excarcelado este lunes, según informó la ONG venezolana Foro Penal.

Leé además

María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano.

El Papa León XIV recibió en audiencia privada a María Corina Machado, en medio de la crisis venezolana

Por Redacción
Trump compartió una imagen manipulada de Wikipedia y se presenta como presidente interino de Venezuela.

Trump compartió una imagen manipulada de Wikipedia y se presenta como "presidente interino de Venezuela"

Por Redacción Mundo

Harary fue arrestado en octubre de 2024 y, tras permanecer más de un año en el penal El Rodeo I (Miranda) -el mismo donde está el gendarme Nahuel Gallo-, recuperó la libertad luego de la detención de Nicolás Maduro.

El hombre de 72 años estuvo más de 450 días preso en Venezuela. Su caso fue calificado por activistas y organizaciones como el Foro Penal como el de un “rehén político”, vinculado falsamente a supuestas “actividades desestabilizadoras”, afirmó el sitio opositor La Patilla.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza)
Sin novedades a&uacute;n de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por el gobierno de Maduro en Venezuela. (Gentileza)

Sin novedades aún de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por el gobierno de Maduro en Venezuela. (Gentileza)

A pesar de las 24 liberaciones de las últimas horas, continúa detenido el argentino Nahuel Gallo, quien permanece alojado en El Rodeo I. Hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte del régimen venezolano sobre una eventual liberación del gendarme, lo que mantiene en alerta a organismos de derechos humanos y al gobierno de Javier Milei.

El otro argentino preso es Germán Giuliani, un abogado.

Con estas excarcelaciones, el número de presos políticos liberados en los últimos días asciende a al menos 41, de acuerdo al recuento de Foro Penal. Sin embargo, organizaciones humanitarias advierten que aún permanecen encarceladas más de 700 personas por razones políticas en Venezuela.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El régimen venezolano liberó durante la madrugada de este lunes a 24 presos políticos.

Venezuela liberó a otros 116 presos políticos: sigue detenido el argentino Nahuel Gallo

Por Redacción Mundo
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

Caso Nahuel Gallo: su familia espera novedades mientras Venezuela flexibiliza el régimen carcelario

Por Redacción
Denuncian la muerte bajo custodia de un policía venezolano detenido por criticar al régimen de Maduro.

Denuncian la muerte bajo custodia de un policía venezolano detenido por criticar al régimen de Maduro

Por Redacción Mundo
La industria energética en Vaca Muerta se impulsa tras la caída de Maduro en Venezuela

Con Vaca Muerta, Argentina acecha el podio regional de petróleo ante el desplome de Venezuela

Por Redacción Economía