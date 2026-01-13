Quién es el preso argentino-israelí que liberó Venezuela

Se trata de un hombre de 72 años que pasó 450 días detenido en El Rodeo I por decisión del régimen chavista.

Quién es Yaacob Harary, el argentino-israelí de 72 años que estaba preso en Venezuela

El ciudadano argentino-israelí Yaacob Harary, de 72 años, quien se encontraba detenido como preso político en Venezuela, fue excarcelado este lunes, según informó la ONG venezolana Foro Penal.

Harary fue arrestado en octubre de 2024 y, tras permanecer más de un año en el penal El Rodeo I (Miranda) -el mismo donde está el gendarme Nahuel Gallo-, recuperó la libertad luego de la detención de Nicolás Maduro.

El hombre de 72 años estuvo más de 450 días preso en Venezuela. Su caso fue calificado por activistas y organizaciones como el Foro Penal como el de un “rehén político”, vinculado falsamente a supuestas “actividades desestabilizadoras”, afirmó el sitio opositor La Patilla.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza) Sin novedades aún de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por el gobierno de Maduro en Venezuela. (Gentileza) A pesar de las 24 liberaciones de las últimas horas, continúa detenido el argentino Nahuel Gallo, quien permanece alojado en El Rodeo I. Hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte del régimen venezolano sobre una eventual liberación del gendarme, lo que mantiene en alerta a organismos de derechos humanos y al gobierno de Javier Milei.

El otro argentino preso es Germán Giuliani, un abogado.

Con estas excarcelaciones, el número de presos políticos liberados en los últimos días asciende a al menos 41, de acuerdo al recuento de Foro Penal. Sin embargo, organizaciones humanitarias advierten que aún permanecen encarceladas más de 700 personas por razones políticas en Venezuela.