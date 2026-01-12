Venezuela liberó a otros 116 presos políticos: sigue detenido el argentino Nahuel Gallo

El régimen venezolano liberó durante la madrugada de este lunes a 116 presos políticos , en el marco del plan de excarcelaciones paulatinas que viene llevando adelante el chavismo bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez .

Denuncian la muerte bajo custodia de un policía venezolano detenido por criticar al régimen de Maduro

A través de un comunicado, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la " revisión integral de causas " ordenada por el mandatario Nicolás Maduro , capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela.

"Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente", afirmó el Ministerio venezolano.

Además, el documento indica que las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025 , pero en ese entonces no se publicó una lista de los nombres de las personas, por lo que ONG demandaron información precisa al respecto.

La ONG Foro Penal , una de las principales organizaciones de derechos humanos que monitorea la situación carcelaria en el país, hasta el momento, solo confirmó 24 excarcelaciones y que en este momento están " confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ForoPenal/status/2010617096837775513&partner=&hide_thread=false #12E 2:43am Desde el @foropenal confirmamos las siguientes excarcelaciones de esta madrugada en Venezuela:



La Crisálida



1) Yuli Marcano Rojas

2) Beverly Polo

3) Deisy Hugles González

4) Raymar Nohely Pérez Alvarado

5) Rosa Carolina Chirinos Zambrano

6) Sonia Josefina… pic.twitter.com/wzLHF6dqmy — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

Según precisó el titular de la entidad, Alfredo Romero, las liberaciones se concretaron en dos centros de detención: nueve mujeres que se encontraban recluidas en la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres alojados en El Rodeo I, uno de los penales más emblemáticos del sistema penitenciario venezolano.

“Al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini”, escribió Romero en su cuenta de X, donde detalló que entre los liberados hay dos ciudadanos italianos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredoromero/status/2010612761005600992&partner=&hide_thread=false Al menos 24 presos políticoa han sido excarcelados esta madrugada. 9 mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudanano italiano Alberto Trentini. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 12, 2026

Los excarcelados de nacionalidad italiana fueron identificados como Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes permanecían detenidos desde 2024. Desde el Gobierno de Italia confirmaron que ambos se encuentran en buen estado de salud y ya fueron trasladados a la embajada italiana en Caracas, a la espera de su regreso al país europeo.

A pesar de estas liberaciones, continúa detenido el argentino Nahuel Gallo, quien permanece alojado en El Rodeo I. Hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte del régimen venezolano sobre una eventual liberación del ciudadano argentino, lo que mantiene en alerta a organismos de derechos humanos y al gobierno argentino.

Con estas excarcelaciones, el número de presos políticos liberados en los últimos días asciende a al menos 41, de acuerdo al recuento de Foro Penal. Sin embargo, organizaciones humanitarias advierten que aún permanecen encarceladas más de 700 personas por razones políticas en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ForoPenal/status/2010622453131661437&partner=&hide_thread=false #12E Una de las primeras imágenes de algunas de las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas "La Crisálida", ubicado en Los Teques Caracas, que fueron excarceladas esta madrugada.



Seguimos#LiberenATodosLosPresosPoliticos… pic.twitter.com/upT4nJTYvH — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

El proceso de liberaciones se da en un contexto de creciente presión internacional, con reclamos de gobiernos y entidades de derechos humanos que exigen el cese de las detenciones arbitrarias y la liberación total de los presos políticos en el país caribeño.

El chavismo habilitó visitas en la cárcel donde está el gendarme argentino

En el marco de la liberación gradual de presos políticos que se registra en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, las autoridades del penal El Rodeo I permitieron este domingo el ingreso de familiares para visitar a los detenidos.

La medida representa un cambio significativo, ya que hacía meses que no se autorizaban contactos directos en dicho centro de reclusión.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, entre los familiares que aguardan novedades se encuentra la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece en las afueras del penal a la expectativa de recibir información oficial sobre el estado del oficial.

La situación de Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, es seguida con especial atención debido al rigor de su encarcelamiento:

Aislamiento total: Desde su detención ilegal, el gendarme no había tenido oportunidad de comunicarse con su familia mediante cartas, mensajes o llamadas.

Sin visitas: Hasta este domingo, las autoridades venezolanas habían bloqueado cualquier intento de contacto presencial.

Condiciones de detención: Gallo se encuentra en el sector rebautizado como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS), bajo un régimen estricto.

La madre del oficial, Griselda Heredia del Valle, expresó el calvario que atraviesa la familia ante la falta de certezas. “Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, manifestó en declaraciones periodísticas. La mujer calificó de “injusta” la situación y relató el impacto emocional de conocer testimonios de excompañeros de celda sobre las condiciones en El Rodeo.

Hasta el momento, no existe una lista oficial ni información fehaciente sobre las próximas excarcelaciones. La metodología empleada por el régimen consiste en avisar a los familiares apenas minutos antes de la liberación, dejando a los detenidos en puntos específicos fuera del centro de detención.