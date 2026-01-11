11 de enero de 2026 - 17:15

Caso Nahuel Gallo: su familia espera novedades mientras Venezuela flexibiliza el régimen carcelario

La medida se dio en el marco de la liberación gradual de detenidos y puso fin a meses sin contacto directo. Aún no hay listas oficiales y las liberaciones se informan minutos antes de concretarse

En el contexto de la liberación gradual de presos políticos en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, las autoridades del penal El Rodeo I autorizaron este domingo el ingreso de familiares para visitar a los detenidos, una decisión que marca un cambio significativo luego de meses sin contactos presenciales en ese centro de reclusión.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, entre las personas que aguardaban novedades en las inmediaciones del penal se encuentra la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido y a la espera de información oficial sobre su situación.

Un año sin contacto con el exterior

El caso de Nahuel Gallo, arrestado en diciembre de 2024, es seguido con especial atención por el rigor del régimen de detención al que fue sometido. Desde su detención ilegal, el oficial permaneció bajo aislamiento total, sin posibilidad de comunicarse con su familia mediante cartas, llamadas o mensajes, y sin recibir visitas presenciales hasta la habilitación dispuesta este domingo.

De acuerdo con la información disponible, Gallo se encuentra alojado en el sector rebautizado como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS), donde rige un régimen estricto de control y encierro.

Dolor familiar e incertidumbre por las excarcelaciones

La madre del gendarme, Griselda Heredia del Valle, describió el impacto emocional de la falta de certezas. “Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, expresó en declaraciones periodísticas. Además, calificó de “injusta” la situación y relató el efecto de conocer testimonios de excompañeros de celda sobre las condiciones de detención en El Rodeo I.

Hasta el momento, no existe una lista oficial ni información confirmada sobre las próximas liberaciones. Según el procedimiento vigente, las autoridades avisan a los familiares apenas minutos antes de concretar las excarcelaciones y los detenidos son dejados en puntos específicos fuera del establecimiento penitenciario.

