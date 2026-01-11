Un argentino fue asesinado a balazos en un club exclusivo de Tulum

Un ciudadano argentino fue asesinado a balazos en la ciudad de Tulum , en el estado mexicano de Quintana Roo , tras un ataque armado perpetrado por sicarios en un club exclusivo de la zona. El hecho reavivó las alarmas por la creciente violencia en el Caribe mexicano , en la antesala de importantes festivales de música electrónica.

La víctima fue identificada como Jonatan Emanuel Minucci , oriundo de Fray Luis Beltrán , provincia de Santa Fe . El ataque ocurrió el viernes , alrededor de las 14 , en el Vesica Cenote Club , cuando un grupo de hombres armados que se movilizaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento.

Según reportes policiales, los agresores efectuaron al menos ocho disparos con armas calibre 9 milímetros . Minucci recibió impactos en el rostro, cuello, tórax y brazos , por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud. Sin embargo, falleció este sábado en un hospital de Playa del Carmen , como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Durante el tiroteo también resultaron heridos un hombre oriundo de Veracruz y un empleado federal de la Ciudad de México , quienes permanecen bajo observación médica.

Minucci había llegado a México en noviembre de 2025 en busca de nuevas oportunidades laborales. De oficio peluquero , viajó con sus herramientas de trabajo, aunque en Tulum se desempeñaba en distintos rubros, como plomería y seguridad en locales nocturnos .

Su muerte provocó una fuerte conmoción entre familiares y amigos, especialmente porque estaba por convertirse en padre, ya que su pareja se encuentra embarazada. Desde Santa Fe, su familia inició una campaña solidaria para reunir fondos con el objetivo de repatriar los restos del joven a la Argentina.

Una jornada marcada por la violencia

El crimen del argentino no fue un hecho aislado. Durante la misma jornada del viernes se registraron otros episodios violentos que generaron temor entre residentes y turistas.

Horas antes, un hombre fue ejecutado a balazos durante el festival Tehmplo, evento de música electrónica en el que se presentaba el DJ Solomun, lo que provocó una estampida entre los asistentes. Además, se reportaron nuevos disparos en la Colonia 2 de Octubre, en zonas cercanas al centro turístico.

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación y manejan la hipótesis de conflictos vinculados al narcomenudeo en la región. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados por el asesinato del ciudadano argentino.