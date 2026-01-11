Un militar venezolano contó cómo EE.UU. capturó a Maduro con un arma secreta: "Nunca vi nada igual"

El pasado 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante la operación "Resolución Absoluta". El operativo, que involucró a más de 200 militares y 150 aeronaves, destacó por el uso de armamento tecnológico inaudito que dejó paralizados a cientos de guardias venezolanos en cuestión de minutos.

El misterio del arma sónica y el colapso de los radares La captura de Nicolás Maduro no solo significó el fin de casi 13 años de gobierno, sino que también expuso al mundo una nueva generación de armamento que hasta ahora permanecía en las sombras. Según el testimonio de un guardia de seguridad que estuvo presente en la redada, compartido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la incursión comenzó con una falla total e inexplicable de todos los sistemas de radar en la zona. Esta "ceguera tecnológica" inicial permitió que drones y helicópteros estadounidenses sobrevolaran posiciones estratégicas sin que las defensas locales pudieran reaccionar.

image Sin embargo, el elemento más sorprendente y perturbador del operativo fue el uso de un dispositivo que los testigos describieron como un "arma sónica". Los guardias venezolanos informaron haber sentido una onda sonora de intensidad extrema que provocó efectos físicos inmediatos y devastadores. El relato del uniformado es escalofriante: "Sentí como si mi cabeza explotara por dentro". Según su testimonio, los presentes comenzaron a sangrar por la nariz y a vomitar sangre de manera espontánea, quedando completamente inmóviles en el suelo y sin capacidad alguna de oponer resistencia ante el avance de las tropas extranjeras.

Soldados del futuro: precisión letal y tecnología sin precedentes A pesar de la magnitud de la operación, el número de soldados que descendió de los helicópteros para realizar la extracción física fue sorprendentemente pequeño, estimado en apenas veinte hombres. No obstante, estos efectivos contaban con un equipamiento que superaba cualquier estándar conocido en el campo de batalla tradicional. El guardia que presenció los hechos aseguró que estos hombres eran "tecnológicamente muy avanzados" y que sus armas disparaban con una precisión y velocidad sobrehumanas, alcanzando un ritmo de hasta 300 balas por minuto por cada soldado.

image Este despliegue, calificado como "quirúrgico" por el Pentágono, permitió que la operación fuera rápida y que el enfrentamiento fuera casi inexistente debido a la superioridad técnica abrumadora. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, subrayó que la complejidad de una extracción tan precisa va más allá de la simple integración de fuerzas, sugiriendo que la coordinación tecnológica fue la verdadera clave del éxito.

Actualmente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en Nueva York enfrentando cargos federales por narcotráfico y lavado de dinero. Mientras tanto, el mundo analiza las implicancias de este armamento indescriptible, que ha demostrado tener el potencial de anular ejércitos enteros mediante el uso de ondas sonoras y neutralización electrónica sin precedentes en la historia militar moderna.