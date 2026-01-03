Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su captura y confirmó que permanece bajo custodia

Donald Trump publicó la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura y confirmó que el presidente venezolano se encuentra bajo custodia militar de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este sábado la primera imagen pública de Nicolás Maduro luego de su captura por fuerzas militares estadounidenses. La fotografía fue difundida a través de la red social Truth Social y muestra al mandatario venezolano a bordo del buque USS Iwo Jima, en una escena que rápidamente generó repercusión internacional.