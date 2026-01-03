3 de enero de 2026 - 13:54

Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su captura y confirmó que permanece bajo custodia

Una foto publicada por Trump mostró al mandatario venezolano Nicolás Maduro a bordo de un buque militar.

Donald Trump y Nicolás Maduro.
Donald Trump y Nicolás Maduro.

Foto:

Por Redacción Mundo

Donald Trump publicó la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura y confirmó que el presidente venezolano se encuentra bajo custodia militar de Estados Unidos.

Leé además

Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela

Trump anunció que EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

Por Redacción Mundo
Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro.

Detención de Nicolás Maduro: cómo reaccionaron los principales medios del mundo ante el operativo

Por Redacción Mundo

El mandatario estadounidense difundió una foto de Maduro a bordo del USS Iwo Jima y ratificó que fue capturado durante un ataque militar a gran escala contra Venezuela. Trump anunció que brindará más detalles en una conferencia y recordó las acusaciones judiciales que pesan sobre el líder venezolano.

Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su captura
Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su captura

Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su captura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este sábado la primera imagen pública de Nicolás Maduro luego de su captura por fuerzas militares estadounidenses. La fotografía fue difundida a través de la red social Truth Social y muestra al mandatario venezolano a bordo del buque USS Iwo Jima, en una escena que rápidamente generó repercusión internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: Llegó la hora de la libertad

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad"

Por Redacción Mundo
Trump tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela: Vamos a gobernar el país

Trump tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela: "Vamos a gobernar el país"

Por Redacción Mundo
la sombra oscura del ego de trump

La sombra oscura del ego de Trump

Por Claudio Fantini
Posando con la icónica motosierra: Javier Milei junto a José Antonio Kast en Casa Rosada

Milei impulsa una "cumbre de derecha" regional para 2026: busca consolidar un bloque aliado a Trump

Por Redacción Política