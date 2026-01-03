Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su captura y confirmó que permanece bajo custodia

Una foto publicada por Trump mostró al mandatario venezolano Nicolás Maduro a bordo de un buque militar.

Donald Trump publicó la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura y confirmó que el presidente venezolano se encuentra bajo custodia militar de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense difundió una foto de Maduro a bordo del USS Iwo Jima y ratificó que fue capturado durante un ataque militar a gran escala contra Venezuela. Trump anunció que brindará más detalles en una conferencia y recordó las acusaciones judiciales que pesan sobre el líder venezolano.