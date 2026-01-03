La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana afirmó que el dictador Maduro “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos”

En un comunicado difundido este sábado, María Corina Machado expresó que la detención de Maduro marca un punto de inflexión en la crisis venezolana y que el mandatario ahora deberá responder ante la justicia internacional por los “atroces crímenes” cometidos contra la población.

Desde el momento de la captura, Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, afirmó la Premio Nobel de la Paz.

La referente opositora enfatizó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, e hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca “vigilante, activa y organizada hasta que se concrete la Transición Democrática”.

JKWJQR5QMFA2FFIID2SFRQM25I María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad" Machado declaró que “llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país”. En su mensaje, expresó que el objetivo inmediato es “poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”. Subrayó que la lucha ha sido de años y que, a su juicio, “lo que tenía que pasar está pasando”, en referencia a la detención de Maduro y el inicio de un proceso de transición.