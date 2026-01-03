3 de enero de 2026 - 13:09

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad"

La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana afirmó que el dictador Maduro “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos”

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: Llegó la hora de la libertad

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad"

Foto:

Por Redacción Mundo

En un comunicado difundido este sábado, María Corina Machado expresó que la detención de Maduro marca un punto de inflexión en la crisis venezolana y que el mandatario ahora deberá responder ante la justicia internacional por los “atroces crímenes” cometidos contra la población.

Leé además

Donald Trump y Nicolás Maduro.

Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su captura y confirmó que permanece bajo custodia

Por Redacción Mundo
Alfredo Cornejo se expidió en línea con Milei sobre la captura de Maduro: Celebramos una Venezuela libre

Alfredo Cornejo se pronunció sobre la captura de Maduro: "Celebramos una Venezuela libre"

Por Redacción Política

Desde el momento de la captura, Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, afirmó la Premio Nobel de la Paz.

La referente opositora enfatizó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, e hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca “vigilante, activa y organizada hasta que se concrete la Transición Democrática”.

JKWJQR5QMFA2FFIID2SFRQM25I
Mar&iacute;a Corina Machado, tras la detenci&oacute;n de Maduro: "Lleg&oacute; la hora de la libertad"

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad"

Machado declaró que “llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país”. En su mensaje, expresó que el objetivo inmediato es “poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”. Subrayó que la lucha ha sido de años y que, a su juicio, “lo que tenía que pasar está pasando”, en referencia a la detención de Maduro y el inicio de un proceso de transición.

En el comunicado, Machado dirigió mensajes diferenciados a los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes permanecen en Venezuela, les pidió estar listos para “poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”. A los que se encuentran en el exterior, los instó a movilizarse y a activar a los gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos en la operación de reconstrucción nacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

Por Redacción Mundo
Impsa resultó afectada por la caída de Venezuela.

La relación comercial Argentina - Venezuela y cómo fue clave para la caída de IMPSA

Por Soledad Gonzalez
Manifestantes venezolanos se concentraron en la Plaza de Mayo para reclamar libertad en ese país y un proceso de transición mañana entre el presidente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Foto: JUAN FOGLIA/NA.

Festejos en todo el mundo: cientos de emigrantes venezolanos celebraron la detención de Nicolás Maduro

Por Redacción Mundo
Trump tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela: Vamos a gobernar el país

Trump tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela: "Vamos a gobernar el país"

Por Redacción Mundo