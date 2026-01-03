Declarado el Estado de Emergencia en Venezuela: las palabras de las autoridades chavistas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó la agresión como la más grave sufrida por el país.

Venezuela vivió durante la madrugada del sábado una de las jornadas más tensas de los últimos años tras una serie de explosiones que sacudieron distintos puntos de la capital. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, atribuyó los ataques a un bombardeo ejecutado por fuerzas estadounidenses y lo calificó como la agresión militar más grave sufrida por el país.

El funcionario habló en nombre del alto mando militar y presentó un parte oficial que describió los hechos como una invasión directa contra el territorio nacional. El episodio se produjo en las primeras horas del sábado cuando, según reportes de periodistas presentes en Caracas, se escucharon detonaciones acompañadas por ruidos de aeronaves que sobrevolaban la ciudad.

Enumeró medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y sistemas misilísticos como parte de la respuesta que el régimen asegura haber activado de manera inmediata. El ministro también se dirigió a la población y pidió evitar reacciones de pánico ante la situación. En su mensaje sostuvo que la desesperación favorece al adversario y remarcó que, pese al ataque, el gobierno no se considera doblegado.

El comunicado de las autoridades De manera paralela, las autoridades del régimen difundieron un comunicado a través de la televisión estatal en el que declararon el estado de excepción en todo el territorio nacional. En ese texto, Caracas expresó su rechazo y repudio a lo que describió como una agresión militar de extrema gravedad perpetrada por el actual gobierno de Estados Unidos contra la población y el territorio venezolano. El documento oficial sostiene que lo ocurrido constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos que garantizan la soberanía de los Estados y prohíben el uso de la fuerza como mecanismo de presión internacional.