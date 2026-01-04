4 de enero de 2026 - 16:55

"Pagará un precio muy alto": la amenaza de Donald Trump a la presidenta interina de Venezuela

La advertencia se produjo tras la confirmación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, en medio de una fuerte presión política y militar.

Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela
Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro y el colapso de su gobierno. En declaraciones a la revista The Atlantinc, el mandatario advirtió que la funcionaria enfrentará consecuencias severas si no responde a las exigencias de Washington.

“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, afirmó Trump, en una definición que expone el endurecimiento de la estrategia estadounidense frente al nuevo escenario político en Caracas.

"Precio muy alto": la dura advertencia de Trump a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro
La Casa Blanca evalúa mantener un vínculo operativo limitado con la administración interina venezolana, aunque bajo una condición central: el alineamiento con los intereses estratégicos de Estados Unidos, en particular la apertura del sector energético a inversiones norteamericanas.

Delcy Rodríguez / Venezuela
La advertencia se produjo después de que Rodríguez, respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y la cúpula militar, adoptara un discurso confrontativo y afirmara que el nuevo gobierno defenderá los recursos naturales venezolanos frente a presiones externas. Esa postura encendió alarmas en Washington, donde consideran clave el acceso a las reservas de petróleo, una de las mayores del mundo.

En la misma entrevista, Trump volvió a justificar la intervención estadounidense al describir a Venezuela como un “país totalmente fallido”, sumido en un colapso político, económico y social. Según el mandatario, la alternativa de reconstrucción y cambio de régimen resulta preferible frente a la continuidad del modelo chavista.

El presidente también amplió su mirada geopolítica al reiterar su interés estratégico por Groenlandia, asegurando que su control es “absolutamente necesario” para la defensa de Estados Unidos, lo que refuerza la visión de una política exterior más activa y confrontativa.

La advertencia de Trump deja en claro que el futuro del gobierno interino venezolano estará condicionado a su capacidad de responder a las demandas de Washington. El mensaje apunta a forzar una cooperación inmediata, especialmente en materia energética, bajo la amenaza explícita de acciones más duras, tanto en el plano militar como judicial.

