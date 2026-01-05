5 de enero de 2026 - 10:49

Chau visas: cuáles son los países que ahora prohíben la entrada a ciudadanos de Estados Unidos

Tras la ampliación del veto migratorio de Donald Trump, varias naciones africanas respondieron con nuevas medidas en materia de visas.

No más visas: los países que ya no aceptan a estadounidenses en respuesta a las medidas de Donald Trump.

No más visas: los países que ya no aceptan a estadounidenses en respuesta a las medidas de Donald Trump.

Hasta enero de 2026, ya son 39 las naciones que enfrentan prohibiciones totales o restricciones severas de visas para ingresar a territorio estadounidense. Este clima de tensión diplomática generó que varios gobiernos decidieran pagar con la misma moneda, cerrando sus puertas a los portadores del pasaporte norteamericano.

No más visas: ¿Cuáles son los países que niegan la entrada a ciudadanos de Estados Unidos?

En primer lugar está Níger, el cual representa uno de los casos más extremos. El gobierno del país africano anunció la prohibición "completa y permanente" de emitir visas a ciudadanos de Estados Unidos. Además, decretó una restricción indefinida para el ingreso de cualquier nacional estadounidense a su territorio.

A esta medida se sumaron Burkina Faso y Mali. Ambos países aplicaron el principio de igualdad soberana para imponer las mismas condiciones y requisitos que Washington exige a sus propios ciudadanos. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Mali, se trata de una respuesta directa a las trabas impuestas por las autoridades americanas.

Por su parte, el gobierno de Chad también suspendió la entrega de visados tras ser incluido en la "lista negra" de EE. UU. el pasado mes de junio. Aunque Burkina Faso aclaró que mantiene su compromiso con el respeto mutuo, dejó en claro que no aceptará condiciones desiguales en sus relaciones internacionales.

Actualmente, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene a países como Burkina Faso en el nivel 4 de alerta ("no viajar") debido al riesgo de terrorismo. Sin embargo, la justificación de la Casa Blanca para los vetos se centra en la alta tasa de permanencia ilegal tras el vencimiento de visas y cuestiones de seguridad nacional.

