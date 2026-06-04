Hallaron con vida al guía desaparecido en el Everest: su familia había comenzado los rituales funerarios

La aparición con vida de Dawa Sherpa , un guía de montaña de 52 años que había desaparecido en el Monte Everest , sorprendió a la comunidad internacional del montañismo. El hombre fue encontrado este jueves, casi una semana después de perder contacto durante el descenso de la montaña más alta del mundo.

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Según informaron medios internacionales citados por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam , Sherpa había desaparecido el 29 de mayo tras completar una expedición junto a un cliente polaco, quien logró regresar por sus propios medios al campamento base.

Las tareas de búsqueda se vieron complicadas porque la temporada de ascensos al Everest ya había concluido y comenzaba el desmontaje de las cuerdas de seguridad instaladas en la montaña.

Sin embargo, seis días después de su desaparición, un equipo de limpieza de la Comisión de Control de la Contaminación de Sagarmatha encontró al guía mientras se desplazaba por una ladera nevada cercana a la cascada de hielo de Khumbu, por encima del campamento base.

Tras ser asistido con agua y alimentos, fue trasladado en helicóptero al hospital HAMS, en Katmandú, donde lo esperaban su esposa y su hija.

La familia ya había comenzado los rituales funerarios

La noticia generó una enorme conmoción entre sus familiares, que prácticamente habían perdido las esperanzas de encontrarlo con vida.

De acuerdo con los reportes difundidos, la familia se encontraba realizando el segundo día de los rituales funerarios tradicionales cuando recibió la confirmación de que Dawa había sido hallado.

Su esposa, Damu Sherpa, relató que ya estaba rezando por el alma de su marido cuando llegó la inesperada noticia. Horas después, se informó que el guía permanecía consciente y evolucionaba favorablemente mientras recibía tratamiento por congelación.

La resistencia de los sherpas

La supervivencia de Dawa Sherpa durante varios días en condiciones extremas fue calificada como excepcional por integrantes de la comunidad montañista. “Sobrevivir durante días en la montaña en condiciones tan adversas es un verdadero milagro”, sostuvo Ang Tshering, una figura reconocida dentro de la comunidad sherpa.

El especialista destacó además la resistencia física que caracteriza a este pueblo originario de las regiones montañosas del Himalaya y consideró que pocas personas habrían soportado circunstancias similares.

Récord de ascensos y preocupación por la masificación

La noticia se conoció en una temporada récord para el Everest. Según las autoridades de Nepal, más de mil escaladores y guías alcanzaron la cima durante mayo. Solo el 21 de mayo, un total de 274 personas logró llegar a la cumbre desde el lado nepalí de la montaña, estableciendo una marca histórica para una sola jornada.

No obstante, especialistas y guías experimentados vienen advirtiendo sobre los riesgos asociados al creciente número de expediciones. Entre ellos, Kami Rita planteó la necesidad de establecer mayores controles para quienes buscan escalar el Everest y sostuvo que deberían otorgarse permisos únicamente a personas con la preparación necesaria para afrontar ese desafío.