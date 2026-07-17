Récord histórico: venden un Tyrannosaurus rex por más de US$50 millones

Uno de los fósiles de Tyrannosaurus rex mejor conservados jamás descubiertos fue vendido por una cifra récord durante una subasta realizada en Nueva York . El esqueleto de "Gus" alcanzó los US$50,1 millones , convirtiéndose en el dinosaurio más caro comercializado hasta el momento.

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La operación, organizada por Sotheby's , superó ampliamente la estimación inicial de US$30 millones y estableció un nuevo récord para una pieza paleontológica.

El ejemplar vivió hace aproximadamente 67 millones de años y fue descubierto en 2021 en un rancho del estado de Dakota del Sur , en Estados Unidos. Las tareas de excavación se desarrollaron entre 2021 y 2023 , permitiendo recuperar un esqueleto de casi 12 metros de largo y cerca de cuatro metros de altura .

"Gus", el fósil de T. rex más caro de la historia, fue vendido en Nueva York.

Entre sus características más destacadas figura una marca de mordedura en el cráneo y diversas lesiones que, según los especialistas, podrían estar vinculadas con enfrentamientos ocurridos durante la vida del animal.

De acuerdo con la información difundida por Sotheby's , el esqueleto conserva 183 elementos óseos fosilizados , además de 30 de las 32 gastralias , conocidas como costillas abdominales. En total, representa cerca del 61% del esqueleto completo , aunque reúne entre el 75% y el 80% de la masa ósea , debido a la preservación de los huesos de mayor tamaño.

El ejemplar fue nombrado "Gus" en honor al dueño de las tierras en donde fue encontrado.

El fósil también sobresale por el excelente estado de conservación de su cráneo, que mantiene alrededor del 82% de sus huesos, incluidas todas las series dentarias. A ello se suman ambos pies, la pelvis completa, una furcula, una rara pareja de húmeros y gran parte de la columna vertebral.

"Gus", el Tyrannosaurus rex. EFE/ Matthew Sherman/ Sotheby's

Superó todos los récords anteriores

La venta de "Gus" desplazó del primer lugar a "Apex", un Stegosaurus que Sotheby's había subastado en 2024 por US$44,6 millones.

También dejó atrás el récord de "Stan", otro Tyrannosaurus rex vendido por Christie's en 2020 por US$31,8 millones, ejemplar que actualmente integra la colección del Museo de Historia Natural de Abu Dhabi.

El dinosaurio fue bautizado en homenaje a Gary "Gus" Licking, propietario del terreno donde fue hallado el fósil y fallecido en 2022, poco después del inicio de las excavaciones.

"Gus", el fósil de T. rex más caro de la historia, fue vendido en Nueva York. Sotheby's

La preocupación de la comunidad científica

Antes de concretarse la subasta, distintos paleontólogos expresaron su preocupación por el futuro del ejemplar.

El investigador Simone Maganuco, colaborador del Museo de Historia Natural de Milán, sostuvo que, si bien es lógico reconocer el trabajo y la inversión necesarios para recuperar este tipo de fósiles, existe el riesgo de que piezas de enorme valor científico terminen fuera del alcance de investigadores y del público.

En la misma línea, el paleontólogo Filippo Bertozzo advirtió que una venta a un comprador privado podría representar una pérdida para la investigación científica y manifestó su deseo de que el fósil sea donado a una institución pública.

El especialista explicó que ejemplares únicos como "Gus" permiten desarrollar numerosos estudios, aunque recordó que muchas publicaciones científicas especializadas no aceptan investigaciones realizadas sobre fósiles que permanezcan en colecciones privadas.

Hasta el momento, Sotheby's no informó quién adquirió el dinosaurio ni cuál será el destino definitivo del esqueleto.

La operación confirma una tendencia creciente del mercado internacional: los cinco dinosaurios más caros vendidos en subastas fueron comercializados durante los últimos seis años, reflejando el creciente interés por este tipo de piezas paleontológicas.