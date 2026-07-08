Un niño de 9 años rompió un récord mundial de plancha después de 6 meses de entrenamiento continuo

Lo que comenzó como un desafío durante una clase de educación física terminó convirtiéndose en un récord mundial. Jack Sims, un niño de 9 años de Kennewick, Estados Unidos , logró mantenerse en posición de plancha durante 61 minutos y 5 segundos , superando la marca mundial para su categoría de edad .

Argentina no para de hacer historia: el impresionante récord mundialista que le igualó a un mito histórico

Sylvester Stallone cumple 80 años: cinco películas para recordar a uno de los mitos de Hollywood

Después de seis meses de entrenamiento constante, el joven deportista consiguió batir el récord anterior por más de diez minutos y ahora ya piensa en su próximo desafío.

La historia comenzó durante una competencia de plancha organizada en la clase de educación física de su escuela. Jack sorprendió a todos al mantener la posición durante seis minutos y ganar el desafío . Ese resultado despertó su interés por comprobar hasta dónde podía llegar.

A partir de ese momento decidió entrenar con un objetivo claro: convertirse en el niño de entre 7 y 9 años con el récord mundial de plancha más largo.

Para alcanzar su meta, Jack entrenó durante aproximadamente seis meses. Cada dos días aumentaba considerablemente el tiempo que permanecía en posición de plancha. Según explicó, pasó de realizar sesiones de 11 minutos a superar los 25 minutos en poco tiempo, hasta acercarse progresivamente a la hora completa.

Su padre aseguró que nunca tuvo que insistir para que entrenara, ya que el propio Jack organizaba sus prácticas y buscaba mejorar constantemente.

Así consiguió mantenerse 61 minutos y 5 segundos

El intento oficial se realizó el 16 de junio. Durante el desafío, Jack permaneció apoyado únicamente sobre los codos y las puntas de los pies durante 61 minutos y 5 segundos, estableciendo un nuevo récord mundial infantil.

La marca anterior era de 50 minutos y 5 segundos, por lo que consiguió superarla por más de once minutos. Para mantenerse concentrado utilizó una lista de reproducción musical preparada junto a su madre. También tuvo una bebida deportiva cerca para hidratarse, aunque evitó comer durante la prueba.

En una ocasión intentó distraerse viendo un programa, pero notó que eso afectaba su postura, por lo que decidió confiar únicamente en la música.

El apoyo de su familia fue clave

Sus padres y sus dos hermanos menores acompañaron el desafío durante buena parte del intento. Su padre destacó que Jack siempre fue muy competitivo y recordó que, cuando su hijo le dijo que quería romper el récord, decidió desafiarlo primero.

Sin embargo, el resultado fue contundente: mientras él solo pudo mantener la posición durante dos minutos, Jack lo superó con facilidad. Además, algunos de sus amigos participaron en los entrenamientos. Uno de ellos llegó a realizar una plancha de 30 minutos, lo que motivó a Jack a proponerse superar ampliamente esa marca.

¿Cuál será su próximo objetivo?

El logro será incluido en la edición 2027 del Kid's World Record Book, donde Jack también recibirá una medalla y un certificado por su hazaña.

Pero el joven deportista ya piensa en su siguiente desafío. Cumplirá 10 años en diciembre y buscará romper el récord correspondiente a la categoría de niños de entre 10 y 12 años. La marca vigente es de 76 minutos y 8 segundos, un objetivo que espera alcanzar con el mismo entrenamiento y determinación que lo llevaron a convertirse en récord mundial.