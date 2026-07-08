Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu cocina: equivale a prender 30 lámparas LED durante todo un día

En la mayoría de los hogares hay electrodomésticos que funcionan de manera ininterrumpida y, por esa razón, representa uno de los mayores consumos de electricidad del mes. Se trata de la heladera, un equipo indispensable que permanece encendido las 24 horas para conservar los alimentos en condiciones seguras en nuestra cocina .

Por Redacción Por Las Redes

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Aunque los modelos más modernos son cada vez más eficientes, una heladera puede consumir entre 1,5 y 3,5 kWh por día , dependiendo de su antigüedad, tamaño, tecnología y hábitos de uso.

El consumo energético de una heladera varía según el modelo y su eficiencia.

Aunque el compresor no funciona de manera continua, el aparato permanece conectado las 24 horas del día , por lo que acumula consumo de forma constante.

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¿Por qué se compara con 30 lámparas LED?

Una forma sencilla de dimensionar el gasto energético de una heladera es compararlo con el consumo de lámparas LED.

El cálculo parte de una fórmula básica:

Potencia (W) × horas de uso ÷ 1.000 = consumo en kWh

Si se encienden 30 lámparas LED de 5 vatios durante 24 horas, el resultado es:

30 × 5 × 24 ÷ 1.000 = 3,6 kWh

Esta cifra coincide con el consumo diario de algunas heladeras de mayor demanda energética, especialmente durante el verano o cuando la puerta se abre con mucha frecuencia.

Factores que influyen en el consumo de una heladera

El gasto eléctrico depende de distintos aspectos, entre ellos:

La antigüedad del electrodoméstico.

La clasificación de eficiencia energética.

La temperatura ambiente.

La frecuencia con la que se abre la puerta.

El estado de los burletes.

La limpieza del condensador.

La ubicación dentro de la cocina.

Un mantenimiento adecuado puede reducir significativamente el consumo sin necesidad de reemplazar el equipo.

Cómo ahorrar energía con la heladera

Existen varias medidas sencillas que ayudan a disminuir el gasto eléctrico:

Elegir modelos con alta eficiencia energética (categoría A o superior).

Instalar la heladera lejos del horno, estufas o de la luz solar directa.

Revisar periódicamente los burletes para asegurar un cierre hermético.

Mantener limpias las rejillas y el condensador.

No introducir alimentos calientes.

Reducir la cantidad de aperturas de la puerta.

Configurar una temperatura aproximada de 4 °C para la heladera y -18 °C para el freezer.

Recomendaciones de seguridad eléctrica

Además del ahorro energético, es importante garantizar un funcionamiento seguro del electrodoméstico.

Para ello se recomienda:

Conectar la heladera directamente a un tomacorriente de pared.

Evitar el uso de alargadores, zapatillas o regletas.

Verificar que la instalación eléctrica cuente con disyuntor, llave térmica y puesta a tierra.

Dejar espacio suficiente detrás del equipo para facilitar la ventilación y evitar el sobrecalentamiento del motor. La selección incorrecta de temperatura provoca alimentos congelados sin motivo, exceso de condensación, malos olores dentro de la heladera. WEB

Un consumo constante que impacta en la factura

A diferencia de otros electrodomésticos que solo funcionan durante algunos minutos u horas al día, la heladera permanece encendida de forma permanente. Por ese motivo, suele representar uno de los mayores consumos eléctricos del hogar.

Mantener el equipo en buenas condiciones, utilizar correctamente sus funciones y optar por modelos eficientes son algunas de las mejores estrategias para reducir el consumo de energía y lograr un ahorro en la factura eléctrica sin afectar la conservación de los alimentos.