Teflón, hierro fundido o acero inoxidable: qué sartén conviene comprar y cuánto dura cada una

No existe una sola sartén mejor que las demás. La respuesta depende de qué cocinás, cuánto tiempo tenés y cuánto querés gastar en reemplazarla.

Existen diferentes alternativas para cocinar en sartén. Pero conviene saber cómo se cuida el hierro, el acero inoxidable y el teflón.

La cocina perfecta no tiene una sola sartén. Tiene las sartenes correctas. Y entender la diferencia entre cada material es lo que permite no gastar de más ni terminar con la herramienta equivocada para la tarea que se necesita. El teflón, el hierro fundido y el acero inoxidable no compiten entre sí. Hacen cosas distintas.

Si hay que elegir solo una sartén para empezar, la respuesta depende de un dato concreto: qué se cocina más seguido. WEB Teflón o antiadherente: la más fácil pero la más frágil Las sartenes antiadherentes son el tipo más popular por amplio margen, y la razón es simple: facilitan la cocción de los alimentos que más tienden a pegarse, como los huevos, el pescado y los panqueques.

Son ideales para cocción rápida y de bajo desorden, se calientan rápido pero no deberían llevarse por encima de los 400 °F (200 °C). Más allá de esa temperatura, el recubrimiento empieza a degradarse y puede liberar gases. Ese es el límite más importante a conocer antes de comprar una.

y de bajo desorden, se pero no deberían llevarse por encima de los 400 °F (200 °C). Más allá de esa temperatura, el empieza a degradarse y puede liberar gases. Ese es el límite más importante a conocer antes de comprar una. En cuanto a la vida útil, se puede esperar entre 2 y 5 años de uso confiable antes de que la capa antiadherente empiece a deteriorarse. Pero ese plazo se acorta si se usan elementos metálicos o si se lava en lavavajillas de manera regular.

se puede esperar entre de uso confiable antes de que la capa antiadherente empiece a deteriorarse. Pero ese plazo se acorta si se usan elementos metálicos o si se lava en lavavajillas de manera regular. Breann Chai, quien lidera las pruebas de utensilios de cocina en Consumer Reports, es clara al respecto: "Si una sartén antiadherente tiene alguna astilla o rayón, debe tirarse y reemplazarse." No es una recomendación cosmética: un recubrimiento dañado tiene más probabilidades de desprenderse en la comida, lo que convierte la sustitución en un tema de seguridad, no solo de rendimiento. Hierro fundido: la más duradera y la que más mantenimiento requiere Una sartén de hierro fundido bien tratada puede durar generaciones. No es una exageración de marketing: es hierro sólido sin recubrimiento que se cura con aceite y que mejora con el uso, no al revés.

Las sartenes de hierro fundido y de acero carbono manejan bien el calor alto, lo que las hace excelentes para sellar carnes. También son las únicas que van directamente del fuego al horno sin ningún problema, lo que las hace versátiles para recetas que requieren ese pasaje.

El punto en su contra es el peso Una sartén de hierro fundido de 30 centímetros puede pesar entre tres y cuatro kilos. Para quien tiene dificultades para levantar peso o cocina con frecuencia en hornallas que no distribuyen bien el calor, puede ser una incomodidad.

El otro aspecto que frena a mucha gente es el curado La sartén no se puede remojar en agua ni lavar con jabón agresivo porque eso elimina la capa de aceite polimerizado que le da sus propiedades antiadherentes naturales. Se limpia en seco o con agua caliente y cepillo, y se vuelve a aceitar después de cada uso o cada varios usos dependiendo de la frecuencia. Los skillets de hierro fundido bien sazonados, con el tiempo, desarrollan sus propias propiedades antiadherentes. Una cocina bien equipada debería tener utensilios de los tres materiales: acero inoxidable, antiadherente y hierro fundido. WEB Acero inoxidable: la más versátil pero con curva de aprendizaje El acero inoxidable es la sartén que usan los cocineros profesionales, y eso no es casualidad. Es el material más versátil: sirve para sellar, dorar, hacer salsas, trabajar con alimentos ácidos y soportar el lavavajillas sin problemas.

hacer trabajar con y soportar el lavavajillas sin problemas. El acero inoxidable es uno de los materiales de utensilios más seguros, sin recubrimientos ni capas químicas que puedan deteriorarse. A diferencia del antiadherente, no tiene un reloj de descarte corriendo desde el primer uso.

es uno de los materiales de utensilios más sin recubrimientos ni capas químicas que puedan deteriorarse. A diferencia del antiadherente, no tiene un reloj de descarte corriendo desde el primer uso. Un juego de acero inoxidable premium, bien cuidado, puede durar décadas. Esa durabilidad es una inversión con mejor retorno a largo plazo, aunque el precio inicial sea más alto que una sartén antiadherente. La única desventaja es la curva de aprendizaje Los alimentos se pegan si la sartén no está bien precalentada o si se pone la comida demasiado pronto. La técnica correcta es calentar la sartén vacía a fuego medio-alto durante un par de minutos, agregar el aceite, dejar que llegue a temperatura y recién entonces poner el ingrediente. WEB La pregunta no es cuál sartén es mejor: es para qué. El teflón gana en comodidad pero tiene fecha de vencimiento. El hierro fundido gana en durabilidad pero pide mantenimiento y fuerza. El acero inoxidable gana en versatilidad pero requiere técnica.