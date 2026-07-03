3 de julio de 2026 - 19:35

Invasión de hormigas en invierno: por qué arman nidos en casa y cuáles son las 3 opciones para eliminarlas

Las hormigas no desaparecen con el frío. Durante el invierno pueden instalarse dentro de casa y salen por varios motivos de descuido.

Cuando la humedad es grande, la invasión de hormigas puede ser frecuente y en distintos lugares.

Cuando la humedad es grande, la invasión de hormigas puede ser frecuente y en distintos lugares.

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Por Lucas Vasquez

Ver hormigas recorriendo la cocina o el baño en pleno invierno suele generar sorpresa. Con las bajas temperaturas, lo lógico sería pensar que estos insectos permanecen inactivos en el exterior. Sin embargo, cuando aparecen dentro del hogar, la explicación suele ser muy distinta y puede indicar que la colonia ya se encuentra instalada en la vivienda desde hace tiempo.

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La calefacción, la disponibilidad de comida y la presencia de humedad convierten a las casas en un refugio ideal para estos insectos durante los meses más fríos. Por eso, conocer qué las atrae y cómo actuar correctamente resulta clave para evitar que el problema se agrave y la colonia siga creciendo.

Con medidas simples, es posible disminuir la actividad de la colonia y prevenir nuevas invasiones.

Con medidas simples, es posible disminuir la actividad de la colonia y prevenir nuevas invasiones.

Por qué las hormigas forman nidos dentro de la casa durante el invierno

Uno de los principales motivos por los que las hormigas aparecen en invierno es que muchas colonias ya se establecieron dentro de la vivienda durante los meses cálidos. Suelen instalarse en huecos de las paredes, debajo de los pisos, cerca de la madera estructural o en otros espacios protegidos.

Cuando llega el frío, la calefacción del hogar mantiene una temperatura agradable que altera su período natural de reposo. Como consecuencia, las hormigas continúan activas durante todo el invierno, salen en busca de alimento y siguen reproduciéndose.

Además del calor, buscan lugares donde puedan encontrar comida y agua con facilidad. Las migas que quedan sobre las mesadas, los restos de alimentos detrás de los electrodomésticos, la comida de las mascotas y la basura son algunas de sus principales fuentes de alimento. También aprovechan ambientes con humedad, como baños, cocinas o zonas donde existen pérdidas de agua en las cañerías.

Las 3 opciones más recomendadas para eliminar hormigas sin empeorar la invasión

Los especialistas recomiendan evitar el uso de aerosoles para matar únicamente a las hormigas que se ven caminando por la casa. Este tipo de productos elimina a las exploradoras, pero puede provocar que la colonia se disperse hacia sectores más profundos de las paredes o incluso se divida en varios nidos.

  1. La primera medida consiste en eliminar todo aquello que las atrae. Guardar los alimentos en recipientes herméticos, limpiar las migas todos los días, desinfectar las superficies y retirar la basura con frecuencia reduce considerablemente las posibilidades de que encuentren comida.
  2. La segunda recomendación es controlar la humedad del hogar. Revisar posibles pérdidas de agua debajo de las bachas, reparar filtraciones y mantener bien ventilados baños, cocinas y sótanos ayuda a eliminar uno de los recursos que más necesitan para sobrevivir.
  3. La tercera opción pasa por localizar el origen del ingreso y sellar grietas, juntas, marcos de puertas y ventanas por donde puedan desplazarse. Si la presencia de hormigas continúa durante varias semanas o la colonia parece estar instalada dentro de la estructura de la vivienda, puede ser necesario recurrir a un servicio profesional de control de plagas.

Además de eliminar las hormigas visibles, resulta fundamental reducir las fuentes de alimento, controlar la humedad y evitar el uso indiscriminado de aerosoles que pueden complicar el problema.

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