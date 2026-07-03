Los expertos coinciden: el error que muchos cometen al guardar el queso en la heladera y que puede arruinar su sabor

El queso forma parte de la alimentación diaria de millones de personas , pero también es uno de los productos que más errores de conservación registra dentro del hogar. Una práctica muy habitual consiste en envolverlo con film plástico antes de llevarlo a la heladera, aunque numerosos expertos y cocineros consideran que este método no es el más conveniente .

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Uno de los principales motivos es que el queso continúa atravesando un proceso natural de maduración incluso después de salir de la fábrica o de la quesería. Esa característica hace que necesite un cierto intercambio de aire para mantener sus propiedades.

Estos trucos harán que tu queso no se descomponga en la heladera.

Cuando permanece completamente envuelto en film plástico, el alimento queda aislado del exterior y pierde la posibilidad de respirar correctamente. Como consecuencia, puede acumular un exceso de humedad, modificar su textura y alterar parte de su perfil aromático.

En cambio, materiales como el papel especial para quesos o el papel manteca permiten una ventilación adecuada y ayudan a conservar el equilibrio entre humedad y oxigenación que muchas variedades necesitan para mantenerse en mejores condiciones.

La forma de conservar el queso también tiene un impacto directo sobre su sabor.

Al permanecer completamente sellado durante varios días, algunas variedades pueden desarrollar notas más ácidas o perder parte de los matices que caracterizan su aroma natural. Además, la textura puede volverse más húmeda o gomosa, una condición que modifica la experiencia al consumirlo.

Cuando el queso se guarda con materiales transpirables, resulta más sencillo conservar su personalidad original. De esa manera, mantiene un mejor equilibrio entre aroma, firmeza y sabor durante un período más prolongado.

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Cómo conservar correctamente el queso en la heladera

Para prolongar su calidad, los especialistas recomiendan seguir una serie de cuidados sencillos que no requieren productos especiales ni procedimientos complejos.

El primer paso consiste en envolver el queso con papel manteca o con papel diseñado específicamente para este tipo de alimentos. Luego conviene colocarlo dentro de un recipiente con tapa, procurando que no quede completamente sellado para facilitar una ligera circulación del aire.

En el caso de los quesos frescos, también resulta recomendable reemplazar el papel cada dos o tres días para evitar la acumulación de humedad.

Otro aspecto importante consiste en ubicar el queso en la parte menos fría de la heladera, donde las temperaturas suelen mantenerse más estables y favorecen una mejor conservación.

Siempre que sea posible, también conviene evitar el contacto directo con film plástico, especialmente si se trata de quesos semiduros o estacionados.