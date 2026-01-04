En fotos: así amanecieron las calles de Caracas tras la captura de Nicolás Maduro

Caracas amaneció este domingo con una actividad mínima : calles casi desiertas, muy poca circulación vehicular y comercios con largas filas para ingresar. El clima de quietud se produjo un día después del ataque de Estados Unidos en puntos de la capital y zonas aledañas, y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores .

Según constató EFE, En una ciudad atravesada por una tranquilidad inusual y con escasa presencia policial , abrieron pocos locales, principalmente supermercados y farmacias , que restringían el ingreso para evitar aglomeraciones, obligando a los compradores a formar filas, como ya había ocurrido el sábado.

En el oeste de la ciudad , donde se ubican el Palacio de Miraflores y las principales sedes gubernamentales, se observó poco movimiento . En ese sector, escenario de algunas explosiones durante el ingreso de aviones estadounidenses, civiles armados conocidos como “colectivos” custodiaban calles e incluso locales privados , portando armas largas y con el rostro cubierto.

En el este de Caracas , también se registró baja circulación y presencia policial casi nula . Allí se encuentra la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda , uno de los objetivos del ataque del sábado.

Para este domingo, el chavismo convocó a una “gran marcha” por el centro caraqueño para rechazar la detención y el traslado a Estados Unidos de Maduro y Flores y exigir su devolución .

El país permanece expectante luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenara el sábado por la noche que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada.



Horas antes, Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, encabezó el Consejo de Defensa de la Nación y anunció el envío al TSJ de un decreto de conmoción exterior, que otorga facultades especiales a la Presidencia: desde movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio hasta tomar control inmediato de servicios públicos, la industria de los hidrocarburos y empresas básicas, y activar "planes de seguridad ciudadana".

Personas hacen fila para ingresar en un supermercado este domingo, en Caracas (Venezuela).

Estados Unidos "va a gobernar" a Venezuela

Tras la detención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Administración “va a gobernar” el país sudamericano durante la transición y que el liderazgo del proceso recaerá en su equipo de seguridad, presente en la conferencia de prensa, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, quien, según dijo, habló con la vicepresidenta venezolana para iniciar el proceso político.

Caracas-Maduro-2 EFE

Maduro pasó su primera noche detenido en el Metropolitan Detention Center de Nueva York, adonde llegó con un fuerte operativo de seguridad tras ser procesado en una instalación federal vinculada a la Drug Enforcement Administration.

El mandatario enfrenta cargos en un tribunal federal por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados a armas automáticas, en una causa que se remonta a una acusación formal de 2020 del Distrito Sur de Nueva York, actualizada este sábado.