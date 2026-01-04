Así es la prisión de Nueva York donde quedó detenido Maduro: se la conoce como "infierno en la Tierra"

Nicolás Maduro ya está en la cárcel de Nueva York y será juzgado como narco. Llegó esposado, encapuchado y en ojotas, rodeado de un fuerte operativo de custodia.

Nicolás Maduro fue trasladado a una de las prisiones federales más temidas de Estados Unidos, un penal con fama internacional por sus condiciones extremas y por haber alojado a algunos de los detenidos más peligrosos y mediáticos del mundo, como el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El venezolano se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal que suele ser definida como un “infierno en la Tierra” debido a su deteriorada infraestructura y a las duras condiciones de vida que enfrentan los internos.

El penal alberga actualmente a unos 1.200 internos que esperan juicio, entre ellos el rapero Sean “Diddy” Combs y el presunto líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Prisión de Brooklyn: condiciones de vida extremas El ex asesor de Donald Trump Michael Cohen, quien estuvo recluido allí en 2020, describió el lugar como "repugnante". Según su testimonio, los reclusos duermen en camas de acero con colchones de una pulgada y media, sin almohada y en celdas reducidas de ocho por diez pies.

La infraestructura del lugar ha sido objeto de demandas colectivas. En 2019, una falla dejó a los presos sin electricidad ni calefacción durante siete días en pleno invierno, con temperaturas de quince grados bajo cero, lo que derivó en una indemnización millonaria por parte del Estado.