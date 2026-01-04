4 de enero de 2026 - 13:55

China pidió la "liberación inmediata" de Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos

Pekín expresó “grave preocupación” por la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

En un comunicado difundido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, Pekín sostuvo que Washington “se apoderó por la fuerza” del mandatario y de su esposa y los trasladó fuera del país, una acción que, según el texto, “viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”, además de contravenir la Carta de las Naciones Unidas y menoscabar la soberanía venezolana.

China reclamó a Estados Unidos "garantizar la seguridad personal" de Maduro y Flores, a "liberarlos de inmediato", a "dejar de socavar al Gobierno venezolano" y a "resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación".

Traslado a Estados Unidos y escenario en Caracas

El pronunciamiento chino se conoció luego de que el presidente Donald Trump anunciara que Maduro y Flores fueron capturados en Caracas y trasladados a Estados Unidos, donde el mandatario venezolano pasó su primera noche recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Mientras tanto, en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

La relación entre Pekín y Caracas

China mantiene estrechos lazos diplomáticos y económicos con Venezuela, fortalecidos durante los mandatos del presidente Xi Jinping y de Maduro, y ha defendido de manera reiterada en foros internacionales los principios de soberanía y no injerencia.

En las últimas horas, Pekín emitió un aviso consular recomendando a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por el deterioro de la seguridad, sin realizar entonces valoraciones políticas sobre la operación estadounidense.

