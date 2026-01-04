Pekín expresó “grave preocupación” por la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

China pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos.

Este domingo, China manifestó este domingo su “grave preocupación” por la captura y detención de Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores ejecutada por Estados Unidos, y exigió su “liberación inmediata”. Además, instó a que la crisis se resuelva mediante “diálogo y negociación”.

En un comunicado difundido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, Pekín sostuvo que Washington “se apoderó por la fuerza” del mandatario y de su esposa y los trasladó fuera del país, una acción que, según el texto, “viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”, además de contravenir la Carta de las Naciones Unidas y menoscabar la soberanía venezolana.

China reclamó a Estados Unidos "garantizar la seguridad personal" de Maduro y Flores, a "liberarlos de inmediato", a "dejar de socavar al Gobierno venezolano" y a "resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MFA_China/status/2007718735118008758&partner=&hide_thread=false China expresses grave concern over the U.S. forcibly seizing President Nicolás Maduro and his wife and taking them out of the country. The U.S.’s move is in clear violation of international law, basic norms in international relations, and the purposes and principles of the UN… pic.twitter.com/S8tsNMwKP2 — CHINA MFA Spokesperson (@MFA_China) January 4, 2026 Traslado a Estados Unidos y escenario en Caracas El pronunciamiento chino se conoció luego de que el presidente Donald Trump anunciara que Maduro y Flores fueron capturados en Caracas y trasladados a Estados Unidos, donde el mandatario venezolano pasó su primera noche recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Mientras tanto, en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.