La lujosa colección de autos que Nicolás Maduro manejaba en secreto: suma más de 500 mil dólares

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 quedará grabada como el día en que el mito del "presidente obrero" se derrumbó definitivamente para Nicolás Maduro. Tras su captura a manos de fuerzas estadounidenses, se filtraron detalles de su patrimonio oculto, una fortuna que agencias internacionales cifran entre los 500 y 1.500 millones de dólares.
Lo más llamativo no son solo sus mansiones o aviones, sino su debilidad por los autos de reconocidas firmas automotrices como Toyota o Ford, esta última de origen estadounidense. Maduro no usaba chofer; prefería conducir él mismo sus imponentes camionetas en una bodega diseñada para albergar su colección personal.
Los autos que Nicolás Maduro resguardaba en su bodega
En el centro de su garaje destacaba la Toyota Sequoia, un monstruo de tres filas de asientos con un motor V8 de 5.7 litros y casi 400 caballos de fuerza. Este vehículo tiene un valor de mercado que ronda los 65.000 dólares.
A pocos metros se identificó también una Ford Explorer de última generación, equipada con un motor biturbo de 400 HP y valorada en 60.000 dólares. Dicha colección resalta la ironía de su discurso anticapitalista, ya que él mismo se encontró prefiriendo manejar por su cuenta volantes producidos por mano de obra estadounidense.
Por si fuera poco, se reportó que Maduro destinó cerca de medio millón de dólares para equipar a su círculo íntimo con 10 unidades de la Toyota 4Runner, un "regalito" para asegurar lealtades mientras el pueblo enfrentaba carencias básicas.
Incluso después de que se le incautaran 81 vehículos de lujo valorados en 3.2 millones de dólares en Florida, el líder venezolano mantuvo su ritmo de vida mediante empresas fantasma y testaferros como Raúl Gorrín. Hoy, ese garaje millonario es la prueba final de una opulencia que ya no puede ocultar.