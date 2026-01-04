La lujosa colección de autos que Nicolás Maduro manejaba en secreto: suma más de 500 mil dólares

Tras la captura de Nicolás Maduro, se conocieron los detalles de su bodega de camionetas de lujo, entre las cuales se incluye un modelo de firma estadounidense.

Los autos que Nicolás Maduro guardaba en su bodega: son de la firma Toyota y Ford.

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 quedará grabada como el día en que el mito del "presidente obrero" se derrumbó definitivamente para Nicolás Maduro. Tras su captura a manos de fuerzas estadounidenses, se filtraron detalles de su patrimonio oculto, una fortuna que agencias internacionales cifran entre los 500 y 1.500 millones de dólares.

Lo más llamativo no son solo sus mansiones o aviones, sino su debilidad por los autos de reconocidas firmas automotrices como Toyota o Ford, esta última de origen estadounidense. Maduro no usaba chofer; prefería conducir él mismo sus imponentes camionetas en una bodega diseñada para albergar su colección personal.

Los autos que Nicolás Maduro resguardaba en su bodega En el centro de su garaje destacaba la Toyota Sequoia, un monstruo de tres filas de asientos con un motor V8 de 5.7 litros y casi 400 caballos de fuerza. Este vehículo tiene un valor de mercado que ronda los 65.000 dólares.

image A pocos metros se identificó también una Ford Explorer de última generación, equipada con un motor biturbo de 400 HP y valorada en 60.000 dólares. Dicha colección resalta la ironía de su discurso anticapitalista, ya que él mismo se encontró prefiriendo manejar por su cuenta volantes producidos por mano de obra estadounidense.