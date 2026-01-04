Edmundo González Urrutia difundió un video pidiendo lealtad constitucional y le hackearon su cuenta de X

En un gesto de marcada distancia respecto de la postura de Estados Unidos , Edmundo González Urrutia volvió a reclamar su derecho a ejercer la presidencia de Venezuela . Se trató de un video que posteó tras la captura de Nicolás Maduro y el respaldo de la cúpula militar a Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”.

"Pagará un precio muy alto": la amenaza de Donald Trump a la presidenta interina de Venezuela

Seis países condenaron la captura de Nicolás Maduro y repudiaron la intervención militar en Venezuela

Sin embargo, luego le hackearon su cuenta de X y lanzaron una criptoestafa como la de $Libra . La Unidad Venezuela ratificó el hecho y alertó sobre el fraude.

A través de un mensaje difundido en X, el excandidato opositor se dirigió de manera directa a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad , a quienes instó a respetar el resultado electoral del 28 de julio .

“Como presidente de los venezolanos hago un llamado sereno y claro a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la constitución, el pueblo y la república”, afirmó.

El pronunciamiento contrastó con la posición adoptada por Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio , quienes expresaron su apoyo a Rodríguez, aunque condicionado a un alineamiento estricto con Washington , y descartaron de plano una renovación política inmediata encabezada por María Corina Machado .

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH

Machado, por su parte, había reivindicado el ingreso de González Urrutia al Palacio de Miraflores, al sostener que fue el verdadero ganador de las elecciones. “El país que viene debe ser de derecho, instituciones y esperanza”, había señalado el dirigente opositor, quien definió la salida de Maduro como un “punto de inflexión en nuestra historia”.

Sin embargo, González Urrutia advirtió que la captura del exmandatario y su traslado a una cárcel de Nueva York no alcanza para cerrar la crisis política. “Es un paso importante pero no suficiente”. En ese sentido, subrayó que la normalización integral del país solo será posible “cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo el 28 de julio”.

María Corina Machado María Corina Machado gentileza

Desde la noche de los comicios de julio de 2024, la oposición sostiene que González Urrutia se impuso en las urnas, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro sin exhibir las actas correspondientes. Ese episodio dio origen a un conflicto que derivó en protestas callejeras y una represión severa.

“Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de una manera injusta”, enfatizó el exdiplomático, quien cuenta con el respaldo de Francia y otros países.

“Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”, agregó.

Finalmente, González Urrutia afirmó encabezar una fuerza “leal a Venezuela, a la democracia y a los derechos de sus ciudadanos”, cuya legitimidad surge del mandato popular. Prometió conducir el proceso con “responsabilidad y sentido de Estado”, avanzar hacia una reconciliación nacional y sentar las bases para la reconstrucción institucional del país.

Hackearon la cuenta de Edmundo González Urrutia en X

En medio de la conmoción política que atraviesa Venezuela, la cuenta oficial de X (ex Twitter) del dirigente opositor Edmundo González Urrutia fue hackeada y utilizada para difundir una estafa con criptomonedas, según confirmaron fuentes de la oposición.

El ataque informático derivó en la publicación de un mensaje apócrifo que combinaba retórica patriótica con una invitación a invertir en un token fraudulento denominado $LIBRE, aprovechando la alta visibilidad internacional del dirigente.

Hackean la cuenta de X de Edmundo González Hackean la cuenta de X de Edmundo González. redes

La maniobra fue confirmada oficialmente por la Plataforma Unitaria Democrática. A través de su cuenta @unidadvenezuela, la coalición opositora advirtió: “La cuenta de X del Presidente Edmundo González Urrutia fue hackeada luego de la publicación de un video el día de hoy a las 5 pm”.

Desde el espacio político aclararon además que “oportunamente se anunciará la recuperación de la cuenta”, y pidieron a los usuarios desestimar cualquier mensaje publicado durante el período de vulneración.

Hackean la cuenta de X de Edmundo González Hackean la cuenta de X de Edmundo González. redes

El contenido difundido por los ciberdelincuentes imitó el tono habitual del dirigente, celebrando la supuesta “lucha contra la opresión” y una presunta victoria sobre la dictadura venezolana. Sin embargo, el hilo culminaba con un pedido explícito de dinero digital, en el que se convocaba a los seguidores a sumarse al proyecto: “¡Únete a la lucha con $LIBRE... Contrato: 2TNREAPGr9UGF1UYcSrnhj5jZNSpU4YudnBWhwvqDSFo”.

La publicación incluía una dirección de billetera virtual, con el objetivo de captar fondos de usuarios desprevenidos, una modalidad frecuente en estafas vinculadas al uso fraudulento de cuentas verificadas o de alto perfil.