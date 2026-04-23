Una reconocida cadena de artículos deportivos cierra todas sus tiendas: pérdidas millonarias y empleos en riesgo

La nueva propietaria, Quantum Investment, decidió el cierre gradual de las sucursales tras registrar una pérdida neta de más de 3 millones de euros en el mercado croata.

La cadena de tiendas deportivas Hervis cerrará todas sus sucursales en Croacia, Eslovenia y Alemania tras una revisión estratégica de sus nuevos dueños. La medida, que busca frenar las pérdidas financieras, dejará únicamente operativas las sedes en Austria. El cierre será gradual para garantizar el cumplimiento de obligaciones con empleados y proveedores.

La decisión fue tomada por Quantum Investment Holding, un grupo alemán liderado por Sven Voth y Udo Schloemer, que adquirió la marca a principios de 2026. Anteriormente, Hervis pertenecía al gigante del sector alimentario Spar. Tras analizar las condiciones del mercado y los cambios en los hábitos de consumo, la nueva dirección determinó que la estructura actual fuera de Austria no es sostenible a largo plazo.

image Impacto financiero y cambio de dueños Los números rojos en la región balcánica precipitaron la salida. En Croacia, la empresa cuenta actualmente con 18 tiendas y emplea a 165 personas. Durante el ejercicio de 2024, los ingresos cayeron a 30,41 millones de euros, registrando una pérdida neta de 3,03 millones de euros. Esta cifra negativa representa un incremento sustancial respecto a los balances de años anteriores, evidenciando un deterioro progresivo de la rentabilidad del negocio en el territorio.

En Eslovenia, la situación es muy similar. Con 21 establecimientos y cerca de 250 empleados, la cadena reportó ingresos de 40,2 millones de euros en 2024, lo que supone una caída del 2% interanual. Sin embargo, lo más preocupante para los inversores fue el aumento del déficit neto, que alcanzó los 4,1 millones de euros, superando ampliamente las pérdidas registradas el año anterior.

image Consecuencias para el empleo regional El plan de retirada no solo afecta a los mercados croata y esloveno, sino que también incluye el cese total de actividades en Alemania. Según comunicó la empresa, el cierre se realizará de forma escalonada para permitir la liquidación de todas las deudas pendientes. Este proceso busca proteger los derechos laborales de los más de 400 trabajadores que quedarán desempleados en la región.

Este movimiento refleja una tendencia en el comercio minorista deportivo, donde las tiendas físicas luchan por adaptarse a la competencia del comercio electrónico. Al replegarse exclusivamente hacia su mercado de origen en Austria, Hervis busca estabilizar sus finanzas y proteger su núcleo operativo. La empresa aseguró que cumplirá con todos los compromisos asumidos con clientes y proveedores antes de bajar las persianas definitivamente.