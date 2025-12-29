29 de diciembre de 2025 - 13:49

Cierra una histórica radio católica en Mendoza por falta de recursos para sostenerla al aire

El Arzobispado de Mendoza informó que la Congregación de San José resolvió cesar el funcionamiento de Radio Murialdo.

Cierra una histórica radio católica en Mendoza por falta de recursos para sostener los costos operativos

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de 36 años al aire, la Radio Murialdo dejará de funcionar. Así lo comunicó el Arzobispado de Mendoza, al informar que la Congregación de San José resolvió cesar las transmisiones de la histórica emisora ubicada sobre Avenida Bandera de Los Andes, en Villa Nueva.

En el comunicado oficial, se precisó que ya se inició "el procedimiento de devolución de la frecuencia radial 90.5 MHz ante la autoridad competente, conforme a la normativa vigente".

Los motivos del cierre

Desde el Arzobispado explicaron que la decisión se tomó por la "imposibilidad de continuar afrontando los costos operativos y de sostenibilidad del servicio radial".

Asimismo, remarcaron que la frecuencia había sido "otorgada con una finalidad pastoral y de servicio a la comunidad", por lo que el Arzobispado de Mendoza acompaña la decisión adoptada por la congregación y cumple con las obligaciones legales que se derivan del cese de actividades.

radio murialdo
La radio está ubicada en la esquina de Bandera de Los Andes y Tito Laciar.

La radio está ubicada en la esquina de Bandera de Los Andes y Tito Laciar.

"Considerando que la frecuencia fue oportunamente otorgada con una finalidad pastoral y de servicio a la comunidad, el Arzobispado de Mendoza acompaña dicha decisión y cumple con las obligaciones legales que de ella se derivan, en respeto de la ley y de su misión institucional", indicaron.

