Detención de Nicolás Maduro: cómo reaccionaron los principales medios del mundo ante el operativo

Medios internacionales de renombre, como The New York Times y El País, ubicaron la captura del presidente venezolano como el título central de la jornada.

Los principales medios internacionales abrieron este sábado sus ediciones digitales con una noticia que sacudió al escenario político global: la caída de Nicolás Maduro en Venezuela luego de un operativo ejecutado por Estados Unidos durante la madrugada. Portales de referencia ubicaron el tema como título central de sus portadas al reflejar el anuncio realizado por el presidente Donald Trump.

El impacto en los medios internacionales La repercusión fue inmediata y transversal. The New York Times encabezó su cobertura con el título "Trump dice que EE. UU. captura a Maduro. El líder venezolano fue sacado en avión del país tras un ataque a gran escala", una formulación que marcó el tono de la cobertura internacional. El medio neoyorquino remarcó que la operación se produjo luego de una ofensiva de gran magnitud y que el traslado de Maduro se realizó por vía aérea fuera del territorio venezolano.

Desde el Reino Unido, The Guardian sumó detalles a través de declaraciones difundidas por la televisión estatal venezolana. El diario británico consignó: “En declaraciones en el canal de televisión estatal venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez pareció confirmar la captura de Maduro y Flores, admitiendo desconocer su paradero. Rodríguez, una de las aliadas más cercanas de Maduro, exigió una prueba de vida inmediata para la pareja y acusó a Estados Unidos de asesinar a hombres y mujeres venezolanos humildes e inocentes”. La publicación subrayó el impacto interno que provocó el anuncio y la respuesta inicial del entorno más cercano al líder depuesto.

En España, la cobertura también ocupó el centro de la escena. La Vanguardia informó que Trump comunicó el resultado del operativo mediante un mensaje publicado en la red social Truth Social. Según el medio, el presidente estadounidense señaló el "éxito" de su "ataque a gran escala contra Venezuela y su líder", que está "junto con su mujer, capturado y fuera del país". En la misma publicación, Trump agregó: "Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente", una frase que reforzó la expectativa por nuevas precisiones oficiales.

The Washington Post, por su parte, tituló su cobertura bajo la frase “EE. UU. captura a Maduro” y puso el foco en la reacción del gobierno venezolano. El diario destacó que “el gobierno venezolano declaró estado de emergencia y acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una ‘severa agresión militar’ en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira”. La publicación remarcó el alcance territorial de los hechos y la rápida respuesta institucional del régimen.